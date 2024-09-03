2 сентября девятиклассник еще был без школы: родители возмущены

Виктория с семьей живет в столичном микрорайоне Пашилайчай. Ее 15-летний сын – девятиклассник, он окончил 8 классов в школе рядом с домом. в 9-м классе в этой школе ему не досталось места, поэтому Виктория в заявление включила другие школы, где были свободные места, но ни в одной из них сын места не получил.
„Мне звонили, предлагали гимназии в Каролинишкес, на Озо, но я отказалась – я сказала, что мы указали школы, в которых сын хочет учиться. Я попросила дать нам возможность поменять школу на ту, в которой учится дочь, это сделали и сказали ждать августа“, – рассказала Виктория.
Однако и в августе сын не получил места в школах. Тогда из муниципалитета позвонили мужу Виктории и предложили выбирать школы, где есть свободные места.
„Мы отказались, это не были те школы, которые мы указали, все они - далеко от дома. В пятницу нам пришло письмо с указанием тех же школ, плюс школа в Салининкай. Нас призвали скорее выбирать, как на базаре“, – рассказала Виктория.
Семья передала еще один запрос в муниципалитет, обратилась и в Службу по правам ребенка.
„Нормально ли получать такие предложения, когда рядом с домом несколько школ, когда сестра учится рядом? Нормально ли это с точки зрения благосостояния ребенка, если он будет учиться непонятно где? Мы не требуем конкретную одну гимназию, но указали другие школы, в которые ребенок может пойти пешком и успевать на занятия после школы“, – сказала Виктория.
Она заметила, что муниципалитет писал о том, что „быть может, они могут отдать ребенка в частную школу“.
Виктория решила, что 2 сентября ни в какую из указанных школ ребенок не пойдет. Однако в понедельник в обед стало известно, что мальчику все же дали место в одной из школ рядом с домом.
„Его на праздник пригласили бывшие одноклассники, потом они пошли поздравлять бывших учителей. Одна из учителей поздравила моего сына, но он сказал, что остался без школы. Тогда она отвела его в свой кабинет, записала его данные и связалась с муниципалитетом. Мужу практически сразу позвонили и сообщили – нашего сына приняли в гимназию, которую мы указали первым номером“, - рассказала Виктория.
Представители муниципалитета сказали журналистам, что если родители не примут ни одно из предложений, то им может грозить ответственность, поскольку в Литве дети обязаны учиться до 16 лет.
„Есть цель сделать так, чтобы дети учились как можно ближе к дому, поэтому в первую очередь принимают детей, живущих рядом со школой. Однако бывают случаи, когда на одной территории живет так много детей одного возраста, что школа не может всех принять. Тогда детям предлагают места в других ближайших школах.
В государственных школах учеба бесплатная. Надо ответить, что у родителей есть право выбирать подходящую школу и обязанность гарантировать и создать условия, чтобы ребенок учился до 16 лет. Это значит, что когда поступает окончательное предложение на место в школе, родители должны его принять, а если этого не сделают, то родителей ждет ответственность“, – указал Вильнюсский муниципалитет.