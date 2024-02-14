16 общественных деятелей будут награждены памятной медалью "Служите Литве"

Как сообщает Отдел Сейма по связям с общественностью, за благотворительную деятельность, в частности за поддержку и поощрение самовыражения молодежи, медали удостоились Виктория Алекнавичене (специалист противопожарно-спасательной службы), Саулюс Филипавичюс (ксендз), Дайва Грикшене (глава международной компании), Виктория Йоварене (общественный деятель).
За сохранение традиций парламентаризма и продвижение гражданственности и демократии будут награждены Эгидиюс Бичкаускас (подписант Акта о независимости Литвы), Альгирдас Синкявичюс (общественный деятель), Гинтарас Вайчюнас (историк Центра исследования геноцида и резистенции жителей Литвы), Гражина Жукаускене (сотрудник муниципальной администрации).
Памятной медалью Г. Петкявичайте-Бите будет отмечена популяризация культуры волонтерства в Литве. В этой номинации будут награждены: Инга Макнавичене (концертмейстер музыкального театра, преподаватель музыкальной школы), Витас Декшнис (поэт, переводчик), Ремигиюс Позняковас (учитель физики и инженерии), Ирена Духовска (председатель отделения польского сообщества).
За общественно актуальную публицистику, воспитывающую народность и духовные ценности, медалью будут награждены Гедре Мичюнене (корреспондент-волонтер), Пятрас Юкнявичюс (библиотекарь, историк), Донатас Петрошюс (поэт, эссеист), Повилас Шверебас (историк, педагог).
Памятная медаль Г. Петкявичайте-Бите традиционно вручается в Паневежисе.
В этом году торжественная церемония награждения запланирована на 18 марта.