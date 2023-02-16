16 февраля в Вильнюсе заговорила скульптура Йонаса Басанавичюса

Подписант Акта о независимости Литвы, одна из важнейших фигур в истории Литвы Йонас Басанавичюс обратился к жителям и гостям столицы с текстом поэта, драматурга Миндаугаса Настаравичюса, а слова на литовском и английском языках озвучили актер Дайнюс Свобонас и журналист Ритис Земкаускас.

Мэр города Ремигиюс Шимашюс подчеркнул, что только от нас самих зависит, будут ли в Литве отмечать 16 февраля через 100 и более лет, будут ли люди собираться, чтобы послушать, что Басанавичюс скажет горожанам.

"Каждый раз, когда я прохожу мимо памятнику Басанавичюсу, вижу жизнь, которая кипит там, где несколько лет назад была автомобильная площадка и думаю, что патриарху было бы хорошо в сегодняшнем Вильнюсе – он сидел бы в летнем кафе и общался с людьми, которые приходят к памятнику не только

16 февраля.

Я даже желаю всем, кто придет послушать Йонаса Басанавичюса, подумать о том, что они хотели бы рассказать ему и другим подписантам Акта от 16 февраля", – сказал мэр.

Сообщается, что Басанавичюс напомнит людям о том, как важно поднимать голову: смотреть на башни Вильнюса и небо, которое становится весенним, гордиться тем, кто мы есть и смело смотреть в будущее.