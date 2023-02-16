Подписант Акта о независимости Литвы, одна из важнейших фигур в истории Литвы Йонас Басанавичюс обратился к жителям и гостям столицы с текстом поэта, драматурга Миндаугаса Настаравичюса, а слова на литовском и английском языках озвучили актер Дайнюс Свобонас и журналист Ритис Земкаускас.
Мэр города Ремигиюс Шимашюс подчеркнул, что только от нас самих зависит, будут ли в Литве отмечать 16 февраля через 100 и более лет, будут ли люди собираться, чтобы послушать, что Басанавичюс скажет горожанам.
"Каждый раз, когда я прохожу мимо памятнику Басанавичюсу, вижу жизнь, которая кипит там, где несколько лет назад была автомобильная площадка и думаю, что патриарху было бы хорошо в сегодняшнем Вильнюсе – он сидел бы в летнем кафе и общался с людьми, которые приходят к памятнику не только
16 февраля.
Я даже желаю всем, кто придет послушать Йонаса Басанавичюса, подумать о том, что они хотели бы рассказать ему и другим подписантам Акта от 16 февраля", – сказал мэр.
Сообщается, что Басанавичюс напомнит людям о том, как важно поднимать голову: смотреть на башни Вильнюса и небо, которое становится весенним, гордиться тем, кто мы есть и смело смотреть в будущее.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Paradoksas: kelionių kainos sparčiai kyla, bet keliautojų daugėja – organizatoriai pataria, kaip užsitikrinti gerą kainą aktyviau renkasi ir egzotines šalis
TOP новостей
Ландсбергис: человечество сатанеет, платит деньги людоедам, чтобы продолжалась война
Председатель Верховного...
Поздравления президента Литвы по случаю Дня восстановления государства
Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что минувший...
Ушел из жизни литовский диссидент Антанас Терляцкас
16 февраля ночью ушел из жизни литовский диссидент...
16 февраля в Вильнюсе заговорила скульптура Йонаса Басанавичюса
Литва отмечает 105-ую годовщину независимости...