aA
В Литве отмечают 104-годовщину восстановления государства. Накануне этого дня спецслужбы сообщили о возможных провокациях.

На площади им. С.Даукантаса, у здания президентского дворца люди собрались перед церемонией поднятия флагов стран Балтии.

Один из участников мероприятия, мужчина из Паневежиса был возмущен: "Зачем полиция на празднике? Людей преследуют, если что-то не так скажешь... Мы не просто напряжение, мы очень большое напряжение ощущаем. Проверяли, как тут обойтись без полиции. Остановили, стали расспрашивать, хорошо еще, что карманы не проверяли".

Статьи по теме:
Каунасцы едут отмечать 16 февраля в Вильнюс  (5)
В среду полиция будет проверять въезжающий в столицу транспорт  (14)

н сказал, что пойдет слушать выступление Витаутаса Ландсбергиса на ул. Пилес.

На площади им. С.Даукантаса был зафиксирован и конфликт. Полиция попросила мужчину с плакатом покинуть площадь.

Полицейские сказали Delfi, что без плаката его пропустили бы.

"Я привез плакаты нейтрального содержания. Стал устанавливать, не успел еще установить, как подошла полиция, говорят: "никаких плакатов". Мы в СМИ читали, что нельзя барабаны, рупоры, хорошо, не брали свистки. Я принес, был нарисован график, зеленая линия демократии с 2020 г. идет вниз, и красная - диктатура - поднимается. Были надписи: "no, ne, нет, nicht, non гендеризму, Стамбульской конвенции, партнерству, буквам q, w, x, эвтаназии, абортам", – сказал Миндаугас из Паневежиса.

Он сказал, что полицейские плакаты не читали: "Сказали "никаких плакатов". Может, если бы написал "ЛГБТ – люкс", что "я гей", может, не прогнали бы".

Миндаугас сказал, что не является членом Союза семей, но симпатизирует ему.

На площади С.Даукантаса собралась группа из 10 человек. К ним присоединились Раймондас Гринявичюс и Ромас Дамбраускас.

Председатель Союза семей Гринявичюс сказал, что не пойдет к Дому подписантов.

"Я лично не пойду, цель - не балкончик, а 16 февраля", – сказал он, заметив, что другие мероприятия он посетит.

Он сказал, что почти уверен - будут провокации, но не со стороны сочувствующих Союзу семей.

"Будут провокации, не со стороны людей, а со стороны системы. Я не знаю, вы сами должны покопаться, посмотреть, чьих рук делом были провокации 10 августа, кто пытался их организовать 10 сентября. Еще и сегодня мне не ответили на вопрос, кто около Novotel сложил камни в белые пакеты", – сказал Гринявичюс.

Около ул. Пилес полиция проверила всех, кто шел с Гринявичюсом, проверили и их рюкзаки.

"Delfi, извините, мы с Delfi не дружим", - сказала одна женщина.

Стояли люди с плакатами: "Ура!", улица Пилес два шесть, центральный район. Там собралась куча людей и Йонас".

Одна женщина держала книгу Витаутаса Ландсбергиса "Вернувшие надежду".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Daiva Žeimytė-Bilienė, laida „Iš esmės“, parengė Virginija Spurytė

Profesorių Landsbergio ir Jokubaičio diskusija: ar Lietuvos kraujas yra užnuodytas?

Delfi Plius Tomas Ramanskas

„Begėdiškai drąsus“ jaunuolis – lyg veteranas: Šaro prižiūrimas Rokas pranoko išrankių katalonų lūkesčius

Delfi Plius Maisto žemėlapis

Kiaušinienė Kaune, dėl kurios verta mirti: lyg valgytum purius debesis

Verslas Plius Julija Leimonė

Finansų specialistė įspėja norinčius gauti paramą būstui įsigyti: nustokite tikėti feisbuko komentatoriais

Delfi Plius Ramūnas Bogdanas

Europos žemėlapyje Rusija turi savo juodąją skylę: nuo Kremliaus priklausoma teritorija gali suduoti smūgį Ukrainai

Delfi Plius Petras Grigalis

Gresia skyrybomis? Teisininko patarimai, kaip greičiau, etiškiau ir pigiau įvykdyti procesą

Delfi Plius „Rekordų akademija“

Šiose srityse jis nepralenkiamas – daugiau nei šimtas Skaisgirio „muilo operų“ ir keli šimtai techninių pražangų

Andrius Šatas

„Sony“ ir „Microsoft“ perka studijas į kairę ir į dešinę. Ką laimės žaidėjai?

Delfi Plius Sniego pilys

Žiaurumai, kuriuos teko patirti Stalino moterims: į sadisto pinkles pateko net Lenino našlė

Delfi Plius Vaiva Budraitytė

Vaivos Budraitytės meilės horoskopas: kas šiais metais laukia kiekvieno Zodiako ženklo?

Delfi Plius Dainius Sinkevičius

Po intymių linksmybių iš gėdos neturėjo kur slėpti akių: tai galėjo stebėti visas pasaulis

Delfi Plius Toma Miknevičienė

Geidžiamiausių privačių mokyklų Vilniuje sąrašas ir kainos: gundo pasaulinio lygio išsilavinimu, bet įkandama ne kiekvienam

Delfi Plius Liutauras Elkimavičius

Geriausi detektyviniai serialai, kuriuos verta pamatyti: jokių šerlokų ar midsomerių čia nebus

Delfi Plius Dailius Dargis

Kelionė paskui „Vilniaus brigados“ šešėlius: Dekanidzės valdymą nutraukė brutali klaida

Delfi Plius Giedrius Drukteinis

37 požymiai, kurie išduoda jūsų prasčiokišką kilmę

Статьи по теме:

Разлад в обществе больше, чем предполагалось: опрос показал реальное положение дел (28)

Перед 16 февраля был проведен опрос, который показал...

15-16 февраля в Вильнюсе планируются ограничения движения

Вильнюсский муниципалитет 16 февраля приглашает...

ДГБ Литвы: выросла вероятность протестов и провокаций на мероприятиях по случаю 16 февраля (25)

Вероятность провокаций и протестов во время...

TOP новостей

Литва празднует 104-ую годовщину восстановления государства (7)

Литва празднует 104-ую годовщину восстановления...

Цены сейчас и 10 лет назад: даже сильно подорожавшие продукты доступнее, но есть и исключения (8)

Человек со средней зарплатой в 2021 году мог купить...

Президент Литвы поздравил жителей с Днем восстановления Литовского государства

Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил жителей с...

16 февраля: полицейские не дали пронести на площадь им. С.Даукантаса плакат (2)

В Литве отмечают 104-годовщину восстановления...

Kvietimas vykti į Vilnių

Каунасцы едут отмечать 16 февраля в Вильнюс (5)

В Литве отмечают 104-годовщину восстановления...