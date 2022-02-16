На площади им. С.Даукантаса, у здания президентского дворца люди собрались перед церемонией поднятия флагов стран Балтии.

Один из участников мероприятия, мужчина из Паневежиса был возмущен: "Зачем полиция на празднике? Людей преследуют, если что-то не так скажешь... Мы не просто напряжение, мы очень большое напряжение ощущаем. Проверяли, как тут обойтись без полиции. Остановили, стали расспрашивать, хорошо еще, что карманы не проверяли".

н сказал, что пойдет слушать выступление Витаутаса Ландсбергиса на ул. Пилес.

На площади им. С.Даукантаса был зафиксирован и конфликт. Полиция попросила мужчину с плакатом покинуть площадь.

Полицейские сказали Delfi, что без плаката его пропустили бы.

"Я привез плакаты нейтрального содержания. Стал устанавливать, не успел еще установить, как подошла полиция, говорят: "никаких плакатов". Мы в СМИ читали, что нельзя барабаны, рупоры, хорошо, не брали свистки. Я принес, был нарисован график, зеленая линия демократии с 2020 г. идет вниз, и красная - диктатура - поднимается. Были надписи: "no, ne, нет, nicht, non гендеризму, Стамбульской конвенции, партнерству, буквам q, w, x, эвтаназии, абортам", – сказал Миндаугас из Паневежиса.

Он сказал, что полицейские плакаты не читали: "Сказали "никаких плакатов". Может, если бы написал "ЛГБТ – люкс", что "я гей", может, не прогнали бы".

Миндаугас сказал, что не является членом Союза семей, но симпатизирует ему.

На площади С.Даукантаса собралась группа из 10 человек. К ним присоединились Раймондас Гринявичюс и Ромас Дамбраускас.

Председатель Союза семей Гринявичюс сказал, что не пойдет к Дому подписантов.

"Я лично не пойду, цель - не балкончик, а 16 февраля", – сказал он, заметив, что другие мероприятия он посетит.

Он сказал, что почти уверен - будут провокации, но не со стороны сочувствующих Союзу семей.

"Будут провокации, не со стороны людей, а со стороны системы. Я не знаю, вы сами должны покопаться, посмотреть, чьих рук делом были провокации 10 августа, кто пытался их организовать 10 сентября. Еще и сегодня мне не ответили на вопрос, кто около Novotel сложил камни в белые пакеты", – сказал Гринявичюс.

Около ул. Пилес полиция проверила всех, кто шел с Гринявичюсом, проверили и их рюкзаки.

"Delfi, извините, мы с Delfi не дружим", - сказала одна женщина.

Стояли люди с плакатами: "Ура!", улица Пилес два шесть, центральный район. Там собралась куча людей и Йонас".

Одна женщина держала книгу Витаутаса Ландсбергиса "Вернувшие надежду".