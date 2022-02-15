15-16 февраля в Вильнюсе планируются ограничения движения

15-16 февраля ограничено движение:
с 19 ч. 15 февраля до 7 ч. 17 февраля запрещено движение транспорта на проспекте Гедиминаса от ул. Швянтарагё до ул. Вильняус;
с 12 ч. 15 февраля до 16 ч. 16 февраля запрещено движение транспорта на ул. Шв. Йоно и части ул. Пилес от ул. Литерату до ул. Шв. Миколо (за исключением транспорта жителей);
в 10-13 ч. 16 февраля запрещено движение транспорта на ул. Аушрос Варту, Субачаус, в переулке Пасажо и на ул. Этмону;
в 10-16 ч. 16 февраля запрещено движение транспорта на ул. Пилес на части ул. Диджей от ул. Пилес до ул. Савичаус;
в 9-16 ч. 16 февраля запрещено движение транспорта на части проспекта Гедиминаса от ул. Васарё 16-осёс до ул. Ю.Тумо-Вайжганто, на части ул. Васарё 16-осёс от ул. Шермукшню до проспекта Гедиминаса, за исключением транспорта участников мероприятий;
в 11.30-12.30 ч. 16 февраля запрещено движение транспорта на ул. Университето и на части ул. Леиклос от ул. С.Скапо до Л.Стуокос-Гуцявичаус, за исключением транспорта участников мероприятий;
в 15-17 ч. 16 февраля запрещено движение транспорта на части ул. Тоторю от ул. Шв. Игното до Леиклос, за исключением транспорта участников мероприятий.
Водителей просят соблюдать ПДД и планировать поездки с учетом ограничений движения в Старом городе.
16 февраля в центр будут ездить более вместительные автобусы, которые будут курсировать по воскресному графику.
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