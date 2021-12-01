Как утверждает служба, две семьи иракцев отклонили предложение пограничников самостоятельно вернуться в Ирак самолетом из Литвы при помощи международных организаций.
Группа из 14 нелегальных мигрантов во вторник была обнаружена в Варенском районе, примерно в 300 метрах от границы с Беларусью. Иностранцы были доставлены на заставу им. Александраса Бараускаса, где им предоставили питание и позволили отдохнуть.
У 12 мигрантов были документы - это были граждане Ирака. У двух иностранок документов не было, они представились гражданками Сомали.
Среди граждан Ирака были две семьи - супружеские пары и по трое несовершеннолетних детей. Оставшиеся два гражданина Ирака - одинокие мужчины.
Во вторник сразу после обнаружения группы для их осмотра были вызваны медики, на заставе побывали и специалисты по защите прав ребенка. Согласно предварительным данным, замечаний к пограничникам не было.
Сотрудники СОГГЛ сказали, что ответили на все вопросы иностранцев и объяснили, что обе сомалийки и два одиноких иракца не могут быть пропущены в Литву и, в соответствии с действующим порядком, должны вернуться в страну, из которой незаконно попали на территорию Литвы, то есть в Беларусь.
Пограничники также предложили семьям воспользоваться помощью международных организаций и добровольно вернуться самолетом из Литвы в страну происхождения, то есть в Ирак.
"От этого предложения семьи отказались. Взвесив полученную информацию и посовещавшись, мигранты решили все вместе с несовершеннолетними (детьми) добровольно вернуться в Беларусь", – говорят пограничники.
В среду после обеда группа из 14 мигрантов вернулась в Беларусь.
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