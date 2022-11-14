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14 ноября - день гибели литовского короля Миндаугаса (Миндовга). В этот день в 1263 году Миндаугаса и его сыновей Руклиса и Рупейкиса убили князья Тренёта (Тройнат) и Даумантас (Довмонт). Одна из причин раздора – месть Даумантаса за то, что Миндаугас после смерти своей жены Марты взял в жены ее сестру, которая была супругой Даумантаса.
Миндаугас был первым литовским королем, коронованным католическим папой. Другие литовские короли были язычниками. Самая большая заслуга Миндаугаса – объединение литовских земель.
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