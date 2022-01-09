118 парламентариев предоставили документы о наличии иммунитета, 23 для входа в здание Сейма необходим тест

Как сообщил Отдел Сейма по связям с общественностью, результата теста на COVID–19 канцелярия будет ждать до 10 января.
Парламентариям, не предоставившим ни документа о вакцинации или перенесенном заболевании, ни отрицательного ответа теста, с 11 января будет ограничен вход в здание Сейма, разве что они предоставят необходимые документы 11 января.
В конце декабря парламент принял поправки к Уставу Сейма о том, что с января парламентарий может войти в здание только предъявив документ, подтверждающий его соответствие критериям, указанным в постановлении правительства об экстремальной ситуации или об объявлении карантина.
Если парламентарий, у которого нет такого документа, не будет участвовать в заседаниях Сейма или комитетов и комиссий, будет считаться, что заседание пропущено без уважительной причины.
Также во время пандемии член Сейма сможет приглашать избирателей на встречи в закрытых помещениях только в том случае, если у него имеется такой документ.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Прошлый год для литовцев стал золотым веком: пили шампанское, покупали "Порше", не жалели миллионов на элитную недвижимость (51)
В прошлом году литовцы купили на 30 процентов больше...
Живущий в Италии литовец - о новом порядке в стране: эпидемиологи говорят, что это безумие (20)
В то время как в Литве до сих пор ведутся дискуссии по...
После 14 лет в эмиграции врач вернулся работать в Паневежис: объяснил, что привело к такому решению (7)
О врачах, эмигрировавших из Литвы ради лучших условий...
Коронавирус в Литве: 2342 новых случая и 16 смертей (3)
За минувшие сутки в Литве было выявлено 2342 новых случая...