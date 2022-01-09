aA
118 членов Сейма предоставили канцелярии парламента информацию о прививке или перенесенном COVID-19, остальным 23 парламентариям, чтобы войти в Сейм, с 11 января нужно будет предъявить отрицательный тест.
118 парламентариев предоставили документы о наличии иммунитета, 23 для входа в здание Сейма необходим тест
© DELFI / Josvydas Elinskas

Как сообщил Отдел Сейма по связям с общественностью, результата теста на COVID–19 канцелярия будет ждать до 10 января.

Парламентариям, не предоставившим ни документа о вакцинации или перенесенном заболевании, ни отрицательного ответа теста, с 11 января будет ограничен вход в здание Сейма, разве что они предоставят необходимые документы 11 января.

В конце декабря парламент принял поправки к Уставу Сейма о том, что с января парламентарий может войти в здание только предъявив документ, подтверждающий его соответствие критериям, указанным в постановлении правительства об экстремальной ситуации или об объявлении карантина.

Статьи по теме:
Порядок для парламентариев: без ковид-паспорта будут деактивированы карты для входа в Сейм
С января депутаты смогут попасть в Сейм только с "паспортом возможностей"  (2)

Если парламентарий, у которого нет такого документа, не будет участвовать в заседаниях Сейма или комитетов и комиссий, будет считаться, что заседание пропущено без уважительной причины.

Также во время пандемии член Сейма сможет приглашать избирателей на встречи в закрытых помещениях только в том случае, если у него имеется такой документ.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Прошлый год для литовцев стал золотым веком: пили шампанское, покупали "Порше", не жалели миллионов на элитную недвижимость (51)

В прошлом году литовцы купили на 30 процентов больше...

Paulius Jurkevičius

Живущий в Италии литовец - о новом порядке в стране: эпидемиологи говорят, что это безумие (20)

В то время как в Литве до сих пор ведутся дискуссии по...

После 14 лет в эмиграции врач вернулся работать в Паневежис: объяснил, что привело к такому решению (7)

О врачах, эмигрировавших из Литвы ради лучших условий...

Мантас Годас. Социальное банкротство (2)

Все работающие жители Литвы ежемесячно делают...

Коронавирус в Литве: 2342 новых случая и 16 смертей (3)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2342 новых случая...