118 парламентариев предоставили документы о наличии иммунитета, 23 для входа в здание Сейма необходим тест

Как сообщил Отдел Сейма по связям с общественностью, результата теста на COVID–19 канцелярия будет ждать до 10 января.

Парламентариям, не предоставившим ни документа о вакцинации или перенесенном заболевании, ни отрицательного ответа теста, с 11 января будет ограничен вход в здание Сейма, разве что они предоставят необходимые документы 11 января.

В конце декабря парламент принял поправки к Уставу Сейма о том, что с января парламентарий может войти в здание только предъявив документ, подтверждающий его соответствие критериям, указанным в постановлении правительства об экстремальной ситуации или об объявлении карантина.

Если парламентарий, у которого нет такого документа, не будет участвовать в заседаниях Сейма или комитетов и комиссий, будет считаться, что заседание пропущено без уважительной причины.

Также во время пандемии член Сейма сможет приглашать избирателей на встречи в закрытых помещениях только в том случае, если у него имеется такой документ.