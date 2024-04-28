11 вещей, которые вы никогда не должны есть и пить в самолете

Для людей, которые боятся летать, употребление алкоголя может показаться способом успокоиться. Или вы летите в отпуск и хотите себя побаловать себя алкоголем уже по дороге. Но подумайте дважды: по данным Аэрокосмической медицинской ассоциации, полет сам по себе способствует дегидрации. Сидение в стесненной позе более четырех часов у людей с высоким риском образования тромбов увеличивает эту вероятность, а обезвоживание организма из-за алкоголя добавляет еще один уровень риска.

Даже если вы съели блюдо с чесноком или сырым луком на завтрак, вы будете "радовать" запахом всех, кто окажется с вами рядом, до 24 часов. К счастью, это легко исправить. Употребление в пищу некоторых продуктов, таких как сырое яблоко или листья мяты, может помочь вам дезодорировать дыхание после употребления чеснока.

Вы так привыкли к этому бодрящему напитку, что заказываете его и в самолете. Но кофе содержит кофеин, и вы обязательно начнете раздражать своих соседей походами в туалет. Исследование показало, что 6 миллиграммов кофеина на килограмм веса тела могут действовать как мочегонное средство, приводя к потере жидкости, натрия и калия. К тому же большая доза кофеина может привести к таким симптомам, как головная боль или мышечные спазмы.

Если у вас недавно диагностировали астму и вы не особенно знакомы с ее триггерами, то можете сильно пожалеть о том, что взяли с собой в полет курагу. Во многих сухофруктах содержатся сульфиты, которые способствуют приступу астмы. Кроме того, по данным Аэрокосмической медицинской ассоциации, более низкий уровень кислорода в самолете может усугубить проблемы с дыханием.

Несомненно, авиакомпании раздают воду в бутылках, но их кофе и чай делаются из водопроводной воды. В соответствии с правилами, касающимся питьевой воды для воздушных судов, авиакомпании должны проверять свои водопроводные системы на предмет кишечной палочки не реже одного раза в пять лет. Так что все возможно.

Бутерброд с салями, который вы купили в аэропорту, может подвести вас во время полета. Салями считается пищей с высоким содержанием гистамина. У тех, кто чувствителен к гистамину, салями может усугубить аллергию дыхательных путей, превратив взлет и приземление в кошмар. В следующий раз выбирайте бутерброд с курицей.

Арахис — удобная закуска, но вам придется от нее воздержаться, если стюардесса объявит, что у кого-то на борту сильная аллергия на орехи. Поскольку самолет перерабатывает часть воздуха из салона, вскрытие мешка с орехами может вызвать у кого-то из пассажиров аллергию.

Фасоль, горох и чечевица

Как отмечает Аэрокосмическая медицинская ассоциация, изменение давления в самолете может привести к увеличению газа в кишечнике до 25 процентов. А если богатые клетчаткой бобовые вызывают у вас вздутие живота на земле, то представьте, что они могут сделать с вами в небе.

Готовый бутерброд

Бутерброд с яйцом и ветчиной содержит много натрия (соли). В одном сэндвиче может содержаться почти суточная рекомендуемая доза натрия. И весь этот натрий может повысить ваше кровяное давление, особенно когда низкий уровень кислорода во время полета создает дополнительную нагрузку на ваше сердце. Безопаснее будет перекусить йогуртом или другими продуктами с низким содержанием соли.

Газированные напитки