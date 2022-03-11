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В День независимости Литвы Вильнюс предлагает праздновать в столице, где будет много мероприятий. 11 марта на площади Независимости состоится церемония поднятия флагов стран Балтии, на проспекте Гедиминаса вильнюсцы и гости столицы пронесут литовский и украинский флаги, в городе проведут исторические экскурсии, а вечером состоится акция солидарности "Свобода сияет", пишет welovelithuania.com.

Программа мероприятий 11 марта начнется в 12 часов с поднятия флагов на площади Независимости. В ней примет участие президент Литвы Гитанас Науседа, главы парламента и правительства, бывшие президенты, члены парламента, подписанты Акта о Независимости 11 марта, дипломаты, представители Литовской армии, и т.д. Во время церемонии исполнят гимны стран Балтии и Украины.

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По случаю праздника праздничный полет осуществят истребители стран НАТО.

В 12.30 ч. состоится традиционное шествие "Путь восстановления независимости" от площади Независимости до Кафедральной площади. В нем примет участие Военный оркестр, Союз стрелков, члены украинской общины и вильнюсцы с 200-метровыми флагами Литвы и Украины. Около Лукишкской площади участников шествия встретит бигбенд добровольцев обороны Литвы, а на площади им. В.Кудирки – оркестр духовых инструментов Вильнюсской музыкальной школы им. Б.Йонушаса, на Кафедральной площади – оркестр Литовской армии.

В 13 ч. В Вильнюсском кафедральном соборе начнется служба, а на площади около памятника Гедиминасу будут ждать 35 экскурсоводов, которые поделятся информацией об истории Вильнюса.

Регистрация на экскурсии: https://www.eventbrite.com/e/290919667557

В 19 ч. на Кафедральной площади вильнюсцев приглашают зажечь огни надежды во время акции единства и солидарности с Украиной "Свобода сияет". Это должно стать крупнейшей акцией единства и солидарности за все время независимости страны в Вильнюсе. Она посвящена дню восстановления независимости Литвы и поддержке борющейся за свободу Украины.

Во время акции со сцены будут звучать реальные истории беженцев из Украины, свидетельства, выступят общественные деятели, почетные гости.

На сцене выступят G&G Sindikatas, Айсте Смилгявичюте и группа Skylė, Андрюс Мамонтовас, Ева Наркуте, Baltos Varnos, Bjelle, Видас Барейкис, The Roop, Юстинас Ярутис, Донатас Мнтвидас, хор Ąžuoliukas, оркестр Литовской армии.

Во время мероприятий изменится движение общественного транспорта.

11 марта 18–21.30 ч. запрещено движение на ул. Т,Врублевскё, Швянтарагё, Барборос Радвилайтес и Тилто;
11 7–17 ч. ограничено движение на проспекте Гедиминаса и части ул. Гинею, от пр-та Гедиминаса до ул. А.Тумено.
До 17 ч. 11 марта запрещена стоянка машин на ул. Гинею от ул. А.Тумено до пр-та Гедиминаса;
11 марта с 12.30 ч. из-за праздничного шествия возможны сбои в движении транспорта, который пересекает пр-т Гедиминаса: автобусов 1G, 3G, 11, 22, 53, 73, 88 и троллейбусов 2, 3, 4, 6, 10, 12, 17.

А с 16.30 ч. состоится шествие от Кафедральной площади до Лукишкской площади, во время которого также возможны сбои в движении транспорта.

В 18–21.30 ч. изменится маршрут автобусов 10, 11, 33 и 89.


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