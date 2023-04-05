101 день в океане: Валуявичюс находится в районе Бермудского треугольника

"100 дней в Атлантическом океане пролетели очень быстро. Хотелось бы грести еще 60 км, но осталось меньше 3 недель до Майами, да и газ, запасы еды понемногу заканчиваются. На Карибских островах скоро начнется сезон бурь, а на этой неделе меня ждут дожди, придется помокнуть. Я пока не вижу берега, но суда встречаются чаще – это признак приближения к Багамским островам. Настроение хорошее – остается сосредоточиться на последнем этапе, ведь через две недели придется "шнырять" между островами, а это значит, что Lituanica будет в опасности.

Пока я не встречаю животных – не было ни китов, ни дельфинов. Надеюсь, увижу их, когда буду ближе к островам. Позавчера я вошел в Бермудский треугольник. Весь мой оставшийся путь пройдет через него, будет интересно. Постараюсь не исчезнуть", – рассказал 4 апреля Ауримас Валуявичюс.

Напомним, что его цель — пересечь Атлантический океан с континента на континент на одноместной весельной лодке за 110 дней и таким образом отметить 90-летие полета С.Дарюса и С.Гиренаса, зафиксировать литовский и побить мировой рекорд. Сделав это, путешественник станет частью истории - первым литовцем и третьим человеком в мире, преодолевшим такой маршрут.