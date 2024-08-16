10 правил правильного сбора грибов и места, где их нельзя собирать

Поэтому еще раз напоминаем, что собирать грибы можно во всех лесах Литвы, кроме заповедников. Резерваты являются наиболее строго охраняемыми территориями, посещение их в научных и образовательных целях возможно только со специалистом по охраняемым территориям. Дары природы необходимо собирать ответственно, избегая ущерба природе. За сбор дикорастущих растений или грибов, повреждение или уничтожение их растительности на территории заповедника налагается штраф в размере 80–700 евро. За сбор или продажу грибов, занесенных в Красную книгу Литвы, предусмотрен штраф в размере 250–1000 евро. О замеченных возможных нарушениях природоохране можно сообщить по общему номеру экстренной помощи 112.