10 крупнейших городов Литвы зажгли рождественские елки: какая из них впечатлила вас больше всего?

Вильнюс
Каждый год столица удивляла сложными елочными композициями, однако в этом году жителей и гостей Вильнюса необычайно порадовало зрелище, которого они не видели уже несколько лет — живая елка. Последний раз живая елка стояла на Кафедральной площади в 2010 году.
В этом году зеленое дерево, украшающее столицу, стало подарком жителей Вильнюса. Огромная ель, которая росла рядом с тремя земельными участками, угрожала безопасности жителей. Натуральное дерево украшено золотыми и серебряными украшениями: более 300 игрушек и 200 000 светодиодных гирлянд общей длиной 5 км. На вершине елки ярко сияет впечатляющая звезда высотой почти 2 м.
Каунас
"Легкое Рождество в Каунасе" — под таким девизом жители Каунаса украсили город белыми перьями. По словам Йоланты Шмидтене, которая занимается оформлением уже 16-й каунасской рождественской елки, перья говорят о том, что над городом пролетел ангел.
Елку высотой 24 метра украшают около 150 перьев разного размера — от одного до трех метров. Рождественская арка также выполнена из причудливо изогнутых перьев. В общей сложности для декораций было использовано около 1,5 миллиона пластиковых лент, а для освещения были выбраны ультраэффективные светодиодные лампочки.
Клайпеда
В этом году жителей и гостей Клайпеды пригласили поприветствовать зажжение елки звоном колокольчиков. Под звуки Рождества на Театральной площади зажглась живая елка, которая до этого в течение 23 лет росла на заднем дворе жителей Клайпеды. Елку украшают сверкающие гирлянды и метровая верхушка. В день праздника рядом с елкой открылась впечатляющая ледовая арена со светящимся звездным небом из лампочек.
Шяуляй
В этом году на площади Воскресения в Шяуляй появилась живая елка высотой 13 метров, которую также подарили жители города. Елку украшают около 400 золотых и серебряных шаров разных размеров и гирлянда длиной более 2 километров. Рядом с елкой сложены празднично упакованные рождественские подарки. Упаковочная бумага специально разработана для этого случая и украшена зимними мотивами и символами города: железной лисой, золотым мальчиком и медведем.
Паневежис
В этом году Паневежис выбрал радостную тему для оформления города — "Звуки Рождества". Так что, праздничное настроение можно не только увидеть в городских украшениях, но и услышать. 13-метровая зеленая красавица на площади Лайсвес украшена золотыми и серебряными игрушками, красными лентами и 15 000 огней.
Тема оформления Паневежиса в этом году была выбрана в продолжение темы 520-летия города — "Паневежис звучит хорошо".
Алитус
Ратушную площадь Алитуса в этом году украсила живая 15-метровая елка с игрушками ручной работы. На ветвях зеленого дерева качаются 150 красногрудых снегирей, созданных художником Арвидасом Швирмицкасом и его командой.
По словам организаторов мероприятия, украшение елки в Алитусе "символизирует окончание празднования Года Дайнавы, привлекает внимание к традициям Дзукии и призывает людей не забывать о своей идентичности".
Мариямполе
В это Рождество Мариямполе объявила себя Страной подарков, украсив город большими, ярко освещенными рождественскими коробками с подарками.
Одним из подарков городу стала рождественская елка — почти 18-метровая красавица появилась из огромной подарочной коробки прямо во время церемонии зажжения.
Мажейкяй
В этом году рождественская елка в Мажейкяй выглядит как сошедшая с волшебной открытки. Тема рождественского убранства Мажейкяй в этом году — сказочное Рождество, поэтому и образ елки напоминает сказку.
Праздничная декорация состоит из 13-метровой натуральной ели, шести двухметровых подсвеченных шишек, волшебных саней, запряженных четырьмя оленями, и четырех декоративных светильников, напоминающих шляпы эльфов.
Ионава
В этом году Йонава решила встретить Рождество темой "Золотая роща", Поэтому и ель в городе засияла золотом. Золотую елку Йонавы зажег золотой персонаж Жибинчюс. Золотом сверкала не только площадь Саюджё, но и сквер Рамибес и другие районы города.
Утена
В этом году жители Утены решили быть более экологичными и постарались украсить зеленую елку игрушками из подручных материалов. Дерево было украшено красивой гирляндой и светящимися украшениями с национальной символикой.
Однако организаторы фестиваля говорят, что в этом году в центре внимания было не украшение главной городской елки, а общественные акции жителей города. Одна из них — акция "Подари мягкую игрушку", в рамках которой детям предлагается дарить друг другу свои неиспользованные мягкие игрушки.
Какая городских елок произвела на вас наибольшее впечатление? Проголосовать за полюбившуюся елку можно здесь