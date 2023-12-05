10 крупнейших городов Литвы зажгли рождественские елки: какая из них впечатлила вас больше всего?

Один за другим города, городки и поселки страны зажгли свои рождественские ели, возвещая о приходе рождественской поры. Хотя в каждом городе есть свои оригинальные творческие находки, в этом году многие крупные города осознали, что люди соскучились по живым елкам. Поэтому в некоторых городах было принято решение украсить не каркасную, в живую зеленую красавицу. Несомненно, каждая елка красива по-своему, но какая из них впечатлила вас больше всего?