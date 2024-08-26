10 фактов о Вильнюсе, о которых знают не все жители столицы Литвы

Старый город включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, это один из самых больших и хорошо сохранившихся средневековых старых городов в Европе.
Вильнюсский университет, основанный в 1579 году, является одним из старейших университетов Восточной Европы. Он имел большое значение для развития культуры и науки в регионе.
Вильнюс славится разнообразием архитектурных стилей – готика, ренессанс, барокко и неоклассицизм – они отражают богатую историю города и культурное влияние.
В Вильнюсе есть множество галерей, рисунков на улицах и творческих пространств, в которых свои творения экспонируют местные и международные деятели искусства.
Ужупис – богемный район города, в 1997 году он был объявлен Независимой республикой со своей конституцией, флагом и даже президентом.
Вильнюсская телебашня высотой 326,5 м - самая высокая постройка в Литве.
Музей жертв геноцида, который находится в бывшем здании КГБ, рассказывает об истории Литвы в годы оккупации и служит мемориалом жертвам тоталитарных режимов.
Улица Литераторов (Литерату) в Вильнюсе украшена табличками и произведениями искусства, посвященным известным литовским писателям, поэтам и интеллектуалам.
Костел Св. Анны - шедевр поздней готики, который славится сложными узорами из кирпичей. Это один из самых красивых храмов Литвы.
Вильнюсский Tech Parkas, основанный в 2016 году, является одним из самых больших центров в странах Балтии, поощряющий развитие инноваций и предпринимательства в городе.
Это далеко не все интересные факты о Вильнюсе, но важнейшие из них.