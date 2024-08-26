10 фактов о Вильнюсе, о которых знают не все жители столицы Литвы

Старый город включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, это один из самых больших и хорошо сохранившихся средневековых старых городов в Европе.

Вильнюсский университет, основанный в 1579 году, является одним из старейших университетов Восточной Европы. Он имел большое значение для развития культуры и науки в регионе.

Вильнюс славится разнообразием архитектурных стилей – готика, ренессанс, барокко и неоклассицизм – они отражают богатую историю города и культурное влияние.

В Вильнюсе есть множество галерей, рисунков на улицах и творческих пространств, в которых свои творения экспонируют местные и международные деятели искусства.