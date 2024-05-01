2024.05.01 11:28

1 мая - государственный праздник в разных странах мира

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas
1 мая - Международный день солидарности трудящихся трудящихся или День труда. Это праздник, связанный с темой труда, отмечаемый под различными названиями во многих государствах и территориях 1 мая или в первый понедельник мая. Это государственный праздник в разных странах мира. Его цель - проявление уважения к рабочим, в современном виде возник в середине XIX века в рабочем движении, выдвинувшем в качестве одного из основных требований введение восьмичасового рабочего дня.

1 мая Литва вступила в Евросоюз. Это произошло 20 лет назад - в 2004 году.

1 мая на календаре в Литве - День кукушки. В этот день вы обязательно услышите голос этой птицы в лесу.

Литовцы верят, что кукушка - птица богини судьбы Лаймы, поэтому она может "накуковать" удачу и предупредить о несчастье.

Пастухи, услышав кукушку, спрашивали, сколько лет им осталось ходить в пастухах, а девушки – когда они выйдут замуж. Старикам кукушка своим кукованием отсчитывает последние годы жизни.

Если кукушка начнет куковать, когда на деревьях появятся листья, год будет хорошим.

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