1 марта начинается прием в столичные школы: что важно знать?

Подать заявление можно на сайте svietimas.vilnius.lt, войдя в систему с помощью электронного банка или другого средства электронной аутентификации. С порядком приема в учебные заведения можно ознакомиться на их сайтах или в разделе "Актуальная информация" на сайте www.svietimas.vilnius.lt. Ответы на часто задаваемые вопросы можно найти в разделе D.U.K.