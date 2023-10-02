Нацагентство: в Литве понедельник бастуют 2200 учителей

Среди бастующих на сегодняшний день – 1930 тысяч учителей.
По данным НАО, большинство учителей бастуют в Клайпеде, Вильнюсе, Алитусе, Паневежисе и Кайшядорском районе.
В понедельник продолжается забастовка учителей. По данным профсоюза работников образования, забастовка продлится целый месяц.
С пятницы на площади Винцаса Кудирки проводятся различные дискуссии и занятия для учеников, приехавших поддержать учителей.
Также продолжается шествие учителей и учащихся от образовательных учреждений к Дому правительства.
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