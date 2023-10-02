Нацагентство: в Литве понедельник бастуют 2200 учителей

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

По данным Национального агентство по образованию (НАО), в понедельник в забастовке учителей принимают участие почти 2200 тысяч работников и 122 образовательных учреждения.

Среди бастующих на сегодняшний день – 1930 тысяч учителей.

По данным НАО, большинство учителей бастуют в Клайпеде, Вильнюсе, Алитусе, Паневежисе и Кайшядорском районе.

В понедельник продолжается забастовка учителей. По данным профсоюза работников образования, забастовка продлится целый месяц.

С пятницы на площади Винцаса Кудирки проводятся различные дискуссии и занятия для учеников, приехавших поддержать учителей.

Также продолжается шествие учителей и учащихся от образовательных учреждений к Дому правительства.

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