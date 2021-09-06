aA
Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в военных подразделениях стран Балтии проверяют вооружение, им показывают боевые машины пехоты (БМП) Vilkas, сообщило в понедельник Министерство обороны.
Į Lietuvą parskraidinami pirmieji Lietuvos kariuomenei talkinę afganai
Į Lietuvą parskraidinami pirmieji Lietuvos kariuomenei talkinę afganai
© Lietuvos kariuomenė

Как сообщает министерство, 5–11 сентября сотрудники ОБСЕ посещают военные подразделения, дислоцированные в Тапе (Эстония), Адажи (Латвия) и Рукле (Литва).

Часть визита в Литве будет проходить 9-11 сентября. Наблюдателям ОБСЕ будет создана возможность посетить Механизированную пехотную бригаду Gelezinis vilkas ("Железный волк") Сухопутных сил Вооруженных сил (ВС) Литвы. Здесь международные наблюдатели ознакомятся с этой военной единицей ВС Литвы, используемым вооружением и военной техникой, а на полигоне в Гайжюнай смогу наблюдать за презентацией современных БМП Vilkas.

Впервые в мероприятии, охватывающем три страны Балтии, участвует более 40 наблюдателей более чем из 20 стран-членов ОБСЕ и структур этой организации.

Последнее такого рода наблюдение за военной деятельностью с участием многочисленных наблюдателей, было проведено в Литве во время учений "Янтарная надежда-2011" в 2011 году.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Ситуация в Литве ухудшается, черных зон становится больше (31)

Эпидемиологическая ситуация в Литве по-прежнему...

Двоих литовских таможенников по ошибке поездом увезли в Россию (38)

Двоих литовских таможенников, которые в пятницу...

Как ситуация изменится после 13 сентября: все еще остается много вопросов

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в понедельник...

Maryja Kalesnikava Maryja Kalesnikava Maryja Kalesnikava

Белорусский суд огласил приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку - 11 и 10 лет колонии (45)

Приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку огласили...

Президент Литвы: ЕС должен быть готов к быстрой реакции на гибридные атаки (31)

Ведомства и государства Евросоюза обязаны быть готовы...