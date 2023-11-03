Литовская комиссия по десоветизации: пять улиц подлежат переименованию

"По поводу колхоза "Галюнас" в Алитусе возникла очень горячая дискуссия, поскольку, как бы там ни было, колхоз – это символ советизма и печального опыта. (...) С другой стороны, этот памятник был установлен уже после восстановления Независимости Литвы, поэтому он может стать и отличным средством обучения. Поэтому мы приняли решение, что несмотря на то, что он подпадает под требование закона, тем не менее мы рекомендуем его не демонтировать, а установить рядом стенд с пояснениями, что из себя представляли колхозы", – сказал председатель комиссии после встречи.
"Памятник Юозасу Витасу в Алитусе находится на частной территории, это не общественный объект. (...) Однако мы признаем, что это явный коллаборационист, поэтому мы рекомендовали самоуправлению договориться с владельцами земли, на которой стоит тот памятник (...), об удалении букв, которые и сегодня не очень видны, потому что они заросшие, покрыты мхом", – рассказал В. Карчяускас.
По признанию В. Карчяускаса, представленный комиссии памятник павшим борцам за упрочнение советской власти в Литве в 1918-1958 гг., установленный на Симнасском кладбище, является "интересным объектом", относительно которого еще предстоит дождаться заключений министерств.
"Мы обменялись мнениями, но не смогли принять решение, потому что по объектам на кладбищах нам нужно получить заключения Министерства национальной обороны, Министерства иностранных дел и Департамента культурного наследия. Поэтому мы запросили их мнение", – отметил председатель комиссии.
"Что касается Пакруойиса, почти все названия повторяются из других районов. Новый случай – название улицы Витаутаса Монтвиласа. Мы согласны с тем, что она должна быть переименована. (...) Что касается улиц Цвирки, Гиры – ничего нового, мы предлагаем их переименовать", – поделился решением комиссии В. Карчяускас.
"Что касается улиц Юлюса Янониса, то сами самоуправления должны понимать, что уже принято не одно решение о том, что Юлюс Янонис не имел ничего общего с авторитарными и тоталитарными режимам. Может как для молодого погибшего поэта и слишком много таких улиц в Литве, но это уже личное дело самоуправления", – сказал председатель комиссии.
Тем не менее по вопросу дальнейшей судьбы некоторых объектов еще придется получить рекомендации и вернуться к этому вопросу на следующих заседаниях, отметил председатель комиссии.
"Что касается улиц Саломеи Нерис, то мы делаем перерыв, потому что ждем справку от ЦИГРЖЛ. (...) Что касается названия улицы П. Стрипейки – мы не знаем, кто такой Стрипейка, ничего о нем найти не удалось. Мы попросили дополнить эту информацию", – добавил В. Карчяускас.
Между тем, комиссия в Висагинасе рекомендовала переименовать только название улицы Тарибу (Советская).
"Что касается названий "Космосо", "Партизану", "Тайкос", "Тарибу", "Ветерану" – звучит несколько странно, когда предлагаются общие наименования, не связанные напрямую ни с какими авторитарными или тоталитарными режимами, советской оккупацией, хотя они и могут вызывать спорные мысли. Мы единогласно сказали, что только название улицы Тарибу подпадает под требования закона и подлежит переименованию. Все остальные – дело самих жителей Висагинаса", – сказал В. Карчяускас.