Зуокас предлагает запретить ночные авиарейсы в столице, аэропорт говорит о повышении цен на билеты

В петиции предлагают в 2025 г. сократить число ночных авиарейсов, а до 2028 г. – полностью отказаться от них. Зуокас утверждает, что этот шаг необходим для сохранения здоровья и благосостояния жителей, а также борьбы с загрязнением воздуха и глобальным потеплением.

По его словам, научные исследования показали, что шум по ночам отрицательно сказывается на здоровье людей, а ночные полеты загрязняют атмосферу, способствуют глобальному потеплению.

Зуокас отметил, что во многих городах действуют ограничения на ночные полеты. Он заметил, что от ночного шума страдает примерно 150 000 жителей столичных микрорайонов Антакальнис, Жирмунай, Ужупис, Маркучай, Науининкай и Салининкай.