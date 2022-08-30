Золотой век для работников в Литве заканчивается: прекратится быстрый рост зарплат, увеличится уровень безработицы

Во вторник Повилаускас представил экономический обзор и прогноз для Литвы и отметил, что тема номер один во всем мире – энергетика и цены на газ и электричество. По его мнению, европейским странам не удастся избежать рецессии.

"При таких ценах на электричество и на газ в Европе, наверное, у европейских стран нет иного пути, как только рецессия. Мы предполагаем, что будут 2-3 квартала в еврозоне, когда изменения показателей будут неизбежны. Мы говорим не о технической рецессии, <...> а о более серьезных последствиях, о возможном росте безработицы. <...> Мы предполагаем, что будет мягкое снижение, надеемся, оно не затянется. Мы считаем, что в течение длительного времени цены на энергоресурсы не могут оставаться такими высокими. Проблема поня5на всем странам, поэтому я не сомневаюсь, что в ближайшее время найдут общее решение для снижения цен на нормальный уровень, но это не будет уровень 2019-2020 гг", – сказал экономист.

SEB банк прогнозирует, что среднегодовая инфляция в 2022 году составит 17,9%, в следующем – 6,2%, а 2024 г. будет ниже 2%.

"В целом цепь поставок в мире улучшается, цены на некоторое сырье значительно снизились, а возможная рецессия также сказалась бы на снижении цен, поэтому мы думаем, что в следующем году можно надеяться на снижение инфляции", – сказал Повилаускас.

По данным банка SEB, положение на рынке труда в Литве в первые полгода было очень хорошим, снижение уровня безработицы превзошло все ожидания. В Литве уровень безработицы во втором квартале снизился до 5,2%.

"Ниже этого показателя уровень безработицы был только в 2007-2008 гг., а число работников выросло на 3% – больше чем на 40 000", – отметил Повилаускас.

"Мы считаем, что рынок труда в следующем году несколько изменится, уровень безработицы вырастет до 6,8%. Накал на рынке труда был благоприятен для роста зарплат, в этом году зарплаты "на бумаге" выросли на 14%. Однако мы прогнозируем, что в следующем году такого роста зарплат уже не будет, зарплаты вырастут на 8,5%, (а в этом году планируется 12%). На рост средней зарплаты большое влияние оказывает повышение минимальной зарплаты", - сказал экономист.