Центр этнической культуры и традиционных ремесел Шяуляйского района будет добиваться запрета на использование этого названия для кондитерских изделий, которые можно найти на прилавках магазинов.
"Мы хотим, чтобы куршенский рулет был признан культурным наследием и попытаемся убрать это название с прилавков", – сказала Delfi директор центра Бируте Пошкене.
В июле в Куршенай было открыто поместье, в котором в стародавние времена бытовала традиция чаепития с десертами. Сейчас гостям обновленного поместья, кроме прочих кондитерских изделий, подают и куршенский рулет.
Куршенская кондитерская фабрика впервые упоминалась в 1913 году. Известно, что в поместье дамы посещали уроки по изготовлению кондитерских изделий.
"Куршенай всегда славился тортами и пирогами. Люди ездили в центр за тортами, которые пекла создательница куршенского рулета", – рассказала Пошкене.
Этот бисквитный рулет придумала Эугения Драгунене, которая в этом году празднует 90-летний юбилей. Она получила титул почетного гражданина Шяуляй.
Женщина в 1960 г. основала кондитерский цех в Куршенай, а своим рулетом прославила весь город.
"Настоящий рулет вы можете попробовать только здесь. В торговых центрах вы его не найдете. Для рулета используют совсем другой крем, не тот, что в магазинных, которые продают как куршенский рулет", – заметила Пошкене.
Сейчас цех, основанный Драгунене, возглавляет ее дочь Дайва Путвинскене.
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