Зима начинается: открывается лыжная трасса в Вильнюсе

Будет работать 2 и 3 трассы, а также 1,2 и 3 подъемники.
"Лягушатник", 4 трасса и северный подъемник еще готовят, но вскоре и они начнут работать", – сказано в пресс-релизе центра.
С первых дней открытия будет работать прокат оборудования, лыжная школа и кафе.
Лыжная трасса "Лепкальнис" работает 80–90 дней в году, а сезон в последнее время начинается в конце ноября или в начале декабря.
Зимой в центре постоянно действуют 10 трасс. Они отличаются по степени сложности, поэтому подходящий маршрут для себя могут выбрать все желающие.
Общая протяженность трасс 2,6 км.
В центре есть современная система для производства снега, которая в морозные дни позволяет подготовить трассы для лыжников.
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