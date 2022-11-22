Зима начинается: открывается лыжная трасса в Вильнюсе

Будет работать 2 и 3 трассы, а также 1,2 и 3 подъемники.

"Лягушатник", 4 трасса и северный подъемник еще готовят, но вскоре и они начнут работать", – сказано в пресс-релизе центра.

С первых дней открытия будет работать прокат оборудования, лыжная школа и кафе.

Лыжная трасса "Лепкальнис" работает 80–90 дней в году, а сезон в последнее время начинается в конце ноября или в начале декабря.

Зимой в центре постоянно действуют 10 трасс. Они отличаются по степени сложности, поэтому подходящий маршрут для себя могут выбрать все желающие.

Общая протяженность трасс 2,6 км.

В центре есть современная система для производства снега, которая в морозные дни позволяет подготовить трассы для лыжников.