aA
22 ноября, с 12 ч. открывается лыжная трасса "Лепкальнис".
Зима начинается: открывается лыжная трасса в Вильнюсе
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Будет работать 2 и 3 трассы, а также 1,2 и 3 подъемники.

"Лягушатник", 4 трасса и северный подъемник еще готовят, но вскоре и они начнут работать", – сказано в пресс-релизе центра.

С первых дней открытия будет работать прокат оборудования, лыжная школа и кафе.

Лыжная трасса "Лепкальнис" работает 80–90 дней в году, а сезон в последнее время начинается в конце ноября или в начале декабря.

Зимой в центре постоянно действуют 10 трасс. Они отличаются по степени сложности, поэтому подходящий маршрут для себя могут выбрать все желающие.

Статьи по теме:
Зимние развлечения в Вильнюсе: чем заняться  (1)
Сезонная работа в праздники – где можно неплохо заработать?  (1)

Общая протяженность трасс 2,6 км.

В центре есть современная система для производства снега, которая в морозные дни позволяет подготовить трассы для лыжников.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В Вильнюсе открывается зимний парк развлечений "Лепкальнис"

9 декабря, в 12 ч. открывается зимний парк развлечений...

В лыжном комплексе "Лепкальнис" произошло столкновение лыжников, женщина в коме

20 февраля утром в Вильнюсе, в горнолыжном комплексе...

TOP новостей

У многих работников в Литве в следующем году автоматически вырастут зарплаты: воспользуйтесь калькулятором портала

Парламент Литвы во вторник принял проект подоходного...

Эфир Delfi: признает ли Европарламент Россию террористом, как восстанавливается Херсон?

Политические группы Европейского парламента...

МВД Литвы ужесточает правила въезда для иностранцев: потребуются дополнительные документы

Министерство внутренних дел (МВД) Литвы ужесточает...

Комитет ООН не разрешил убрать стелы с Антакальнисского кладбища: в самоуправлении от планов не отказываются

Комитет ООН по правам человека принял решение о...

Исследование: почти 80 процентов литовцев из-за инфляции чувствуют себя финансово незащищенными

В этом году жителей Литвы больше всего беспокоит...