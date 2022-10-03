В последние два года исполнитель занимается выпечкой рогачей (банкухенов, шакотисов). Их в пекарне выпекают 24 часа в сутки. Счет за электричество за август составил больше 11 000 евро.
"Единственный позитивный для меня момент, что я еще выступаю на концертах, вот за этот счет и могу платить...", – иронизировал певец в передаче на LNK.
В пекарне у Жильвинаса работают 22 человека, почти все они живут в той деревне, где осуществляется производство. Поэтому остановка деятельности для Жвагулиса означает оставить 22 семьи без доходов.
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