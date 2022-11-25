Жителям Литвы стало сложнее купить квартиру, поэтому они ищут другие варианты

По данным Центра реестра, в этом году в Литве зарегистрировано 110 000 сделок купли-продажи недвижимости – на 18% меньше, чем в январе-октябре 2021 года (134 300). Только в октябре было заключено 11 200 сделок, это на 20% меньше, чем в октябре 2021 года (14 100), но на 3% больше, чем в сентябре этого года (10 900). Если говорить о сегментах, то во всей стране продали 29 100 квартир – на 11% меньше, чем январе-октябре 2021 г. (29 300). В этом году зарегистрировано 11 300 сделок, связанных с частными домами – на 16% меньше, чем за тот же период 2021 г (13 400). Зарегистрировано также 52 900 сделок, связанных с продажей земли, на 22% меньше, чем за тот же период 2021 г (67 700).

Экономист банка Luminor Маурицас сказал, что в скором времени может стать больше сделок с домами и земельными участками. Он обращается к истории: когда наступает сложное время, небольшие компании начинают строить частные дома.

"Исторически мы видим, что в кризис строят больше частных домов, чем квартир. В 2004-2008 годы в Литве строили больше квартир, а когда цены снизились рынок квартир почти вообще исчез, поскольку строительство многоквартирного дома - сложный и длительный процесс: нужно финансирование, потенциальные покупатели, появляется больше рисков. Когда строишь частные дома, риск снижается, дома строят физические лица сами себе. В статистике есть такая тенденция", – напоминает собеседник.

Он назвал другую причину снижения продаж квартир - это небольшой выбор и высокие цены. По словам Маурицаса, если предложение в ближайшее время не вырастет, а цены останутся такими же, то жители начнут строить дома.

"Риск для строителей многоквартирных домов растет и сейчас, поскольку цены высокие, покупатели надеются на их снижение, процентная ставка растет. Часть компаний может приостановить работы, а людям надо где-то жить, поэтому люди обратят свой взор на частные дома. Согласно прогнозам, должны снизится цены на стройматериалы, во всем ЕС рынок недвижимости выдыхается, поэтому, если цены на квартиры не снизятся, начнут строить дома. Это будет более привлекательный вариант", – сказал экономист.

Популярнее всего для строительства частных домов – пригороды Вильнюса, Каунаса и Клайпеды. По словам Маурицаса, цены на дома и землю зависят от места и размеров. Он заметил, что сейчас нельзя сказать, что цены на землю вокруг столицы низкие, и их снижение не прогнозируется.

"Дороже стоят те, где можно построить большое здание. Частные дома строят подальше от Вильнюса, поэтому там цены на участки не очень большие. Но цены вряд ли снизятся из-за высокого спроса", – заметил экономист.

Представитель компании Ober-haus Чулада согласен с тем, что популярность домов растет, но он не связывает это с ростом цен на квартиры. Собеседник сказал, что среди литовцев земля и дома всегда пользовались популярностью.

"Надо заметить, что во всех сегментах есть фактор сезонности. Весной и летом люди покупают больше, быстрее принимают решения, а осенью и зимой – наоборот, активность снижается", – сказал Чулада.

Он заметил, что в случае с землей есть другая тенденция - предприниматели скупают вокруг Вильнюса и в других привлекательных местах сельскохозяйственную землю, меняют ее назначение, если это позволяет ситуация, и формируют участки для строительства частных домов.

"Потом подводят необходимые коммуникации (электричество, газ и т.д.), может, прокладывают дорогу через квартал и продают", – рассказал эксперт. Такие участки особенно популярны среди молодых семей.

Чулада заметил, что литовцы всегда хотели жить в своем доме, квартира для них была перевалочным пунктом.

Чулада сказал, что клиенты надеются на снижение цен на землю, но он на данный момент особых перемен в этой сфере не наблюдает. По словам эксперта, на цены могут повлиять несколько факторов.

"Колебания есть в пределах 10%, это связано с ухудшением настроений, приближением зимы, сезонностью. Если экономическая и геополитическая ситуация не ухудшатся, настроение жителей не ухудшится, то весной мы увидим оживление рынка. Если настроение ухудшится, ухудшится ситуация, то весной могут подешеветь и земельные участки", – заметил собеседник.

"Собственный дом - это образ жизни", – убежден аналитик Антанавичюс, который не согласен с те,, что жители покупают и строят дома, потому что не могут себе позволить квартиру.

"Нет такого, что подорожали квартиры, а дома не подорожали. Дома подорожали тоже. Недешево и непросто купить или построить дом или коттедж", – отметил аналитик.