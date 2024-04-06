Жителям Литвы приходилось оставлять товары у кассы: в пятницу вышла из строя система банка Swedbank

Об этом на своей странице в Facebook информировал Swedbank.
"На данный момент возможны сбои при расчете платежными картами. Мы стараемся как можно скорее устранить проблему. Приносим извинения за доставленные неудобства", – писал банк.
Под записью появились комментарии пользователей. Одни жаловались, что не могли воспользоваться платежной картой, другие писали, что им пришлось оставить товары у кассы. Третьи радовались, что были с друзьями, которые пользуются услугами других банков, поэтому друзья помогли им заплатить за товары и услуги.
Платежные карты Swedbank не действовали с 17 ч. До 19 ч. проблема еще не была устранена.