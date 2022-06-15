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Бытовые потребители и бизнес сталкиваются с проблемой высоких цен на энергию. Им предлагают воспользоваться помощью ЕС в размере почти 1 млрд. евро. Из этих денег 604 млн. евро обещают распределить в ближайшие 1,5 года, а остальное – до 2030 года.
Saulės elektrinė
Saulės elektrinė
© DELFI

Минэнерго Литвы 15 июня представило подробный план оказания помощи.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис сказал, что в общей сложности инвестиции до 2030 года составят до 10 млрд. евро.

Министерство обсудило четыре направления помощи: жителей, энергетические товарищества, бизнес и госсектор. Жителям на поощрение энергетической самостоятельности планируют выделить 389 млн. евро, товариществам 52,2 млн. евро, бизнесу 234 млн. евро. Остальные деньги получит госсектор.

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"Общие инвестиции составят 10 млрд. евро, они сделают энергетику независимой, а Литву - страной-экспортером. До 2025 года эти меры позволят жителям меньше платить за энергоресурсы. Это наш ответ на рост цен. Мы дадим удочку, а не рыбу", – сказал Крейвис, по словам которого, сейчас в Литве производят слишком мало электроэнергии.

Большая часть средств на этот проект поступит из Европейского фонда восстановления и устойчивости (Recovery and Recilience Facility, RRF). Для отказа от ископаемых ресурсов все виды энергии должны стать электроэнергией, придется отказаться от нефти и газа.

Energetika
Energetika
© Energetikos ministerija

"После 2030 года, если мы осуществим все планы, Литва станет экспортером электричества. После 2030 года мы должны производить столько электричества, чтобы заменить и газ и нефть", – сказал Крейвис.

Он напомнил, что парламент рассматривает "пакет прорыва", цель которого - устранение избыточных ограничений на пути установки солнечных батарей и ветряных электростанций, а также поощрение жителей создавать энергетические товарищества.

Планируется, что в 2025 году у Литвы будет 1,8 ГВт на суше, 1 ГВт за счет солнечных электростанций и 1,4 ГВт за счет ветряных электростанций до 2030 г.

По словам министра, эти перемены приведут к заметному снижению цен на электроэнергию - в разы.

"В будущем появится возможность продавать электричество друг другу. В этой сфере грядет революция, – прогнозировал Крейвис.

В течение 1,5 лет жителям планируют выделить 118 млн. евро на финансирование солнечных и ветряных электростанций, замену старых тепловых котлов новыми теплонасосами и на оборудование стоянок для заправки электромобилей, на реновацию теплоузлов в многоквартирных домах.

"Жители смогут устанавливать солнечные батареи на крыше (...), получив денежную помощь", – сказала вице-министр Дайва Гарбаляускайте.

Крейвис сказал, что госпомощь составляет примерно треть от общей суммы инвестиций.

"Следующее важное направление – электромобильность. На зарядки для электромобилей жителям планируют выделить помощь в размере 16 млн. евро", – сказала Гарбаляускайте.

По мере приближения отопительного сезона жителей будут призывать интересоваться заменой старых тепловых котлов на новые, более эффективные.

"Планируется в ближайшие 1,5 года оборудовать больше 15 000 тепловых котлов и теплонасосов", – заметила вице-министр.

По данным Litgrid, в прошлом году потребление электричества в Литве было рекордным и составило почти 12 ТВт. Однако в Литве производят всего чуть больше трети этого количества - 4,7 ТВт. В первом квартале этого года Литва импортировала 65% электроэнергии.

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