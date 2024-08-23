2024.08.23 12:46

Жители Вильнюса обеспокоены: в городе оставлен полуприцеп с российскими номерами

 
таможня начала расследование
Витаутас Будзинаускас
ru.DELFI.lt
Vilkiko priekaba su rusiškais numeriais
Vilkiko priekaba su rusiškais numeriais
ФОТО: Skaitytojo nuotr.

В Евросоюзе запрещено движение транспорта с российскими регистрационными номерами. В редакцию портала Delfi обратился читатель, который сообщил, что в Вильнюсе, в районе Лепкальнис уже две недели стоит полуприцеп с российскими номерами. Таможня начала расследование.

„В этом случае на КПП в Кибартай была представлена декларация о транзитной перевозке товаров из Калининградской области в Россию. Литовская таможня расследует процедуру этого транзита. О результатах расследования мы информируем“, – сказано в сообщении таможни.

„Литовская таможня благодарит гражданина за информирование СМИ и общества о том, что в Вильнюсе стоит транспортное средство с российскими номерами“, – сообщается в нем.

По данным таможни, согласно регламенту ЕС, всем российским компаниям запрещено заниматься перевозками грузов на территории ЕС, в том числе и транзитными.

Согласно документу, для перевозки грузов запрещено также использовать российские прицепы и полуприцепы. Правда, действует исключение для Калининградской области.

„Зарегистрированные в России транспортные средства могут транзитом перевозить товары через ЕС из России в Калининградскую область и назад“, – сообщает таможня.

Полуприцеп отмечен кодом 39 – это код Калининградской области:

Таможня также передала информацию в полицию.

Полиция Вильнюсского округа сказала Delfi, что информировать о таких случаях надо таможню.

Напомним, что с 11 марта 2024 года в Литве и на всей территории ЕС запрещено ездить на транспортных средствах с российскими регистрационными номерами.

С 11 марта за нарушение этого порядка грозит штраф или конфискация транспортного средства.

Muitinė pradėjo tyrimą dėl priekabos Vilniuje (asociatyvi nuotr.)

Исключение касается транспортных средств, которые транзитом едут из России в Калининградскую область и назад, однако транзит не может длиться больше 24 ч. Кроме того, в следующем транзитом транспортном средстве должен находиться его владелец.

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