Жители Вильнюса обеспокоены: в городе оставлен полуприцеп с российскими номерами

„В этом случае на КПП в Кибартай была представлена декларация о транзитной перевозке товаров из Калининградской области в Россию. Литовская таможня расследует процедуру этого транзита. О результатах расследования мы информируем“, – сказано в сообщении таможни.
„Литовская таможня благодарит гражданина за информирование СМИ и общества о том, что в Вильнюсе стоит транспортное средство с российскими номерами“, – сообщается в нем.
По данным таможни, согласно регламенту ЕС, всем российским компаниям запрещено заниматься перевозками грузов на территории ЕС, в том числе и транзитными.
Согласно документу, для перевозки грузов запрещено также использовать российские прицепы и полуприцепы. Правда, действует исключение для Калининградской области.
„Зарегистрированные в России транспортные средства могут транзитом перевозить товары через ЕС из России в Калининградскую область и назад“, – сообщает таможня.
Полуприцеп отмечен кодом 39 – это код Калининградской области:
Таможня также передала информацию в полицию.
Полиция Вильнюсского округа сказала Delfi, что информировать о таких случаях надо таможню.
Напомним, что с 11 марта 2024 года в Литве и на всей территории ЕС запрещено ездить на транспортных средствах с российскими регистрационными номерами.
С 11 марта за нарушение этого порядка грозит штраф или конфискация транспортного средства.
Исключение касается транспортных средств, которые транзитом едут из России в Калининградскую область и назад, однако транзит не может длиться больше 24 ч. Кроме того, в следующем транзитом транспортном средстве должен находиться его владелец.