Жители в ужасе от состояния моста, находящегося в центре Вильнюса

Вильнюсский муниципалитет не планирует капитальный ремонт этого моста. Правда, ямы на проезжей части дорожные службы должны заделать.
"В течение трех лет планируется капитальный ремонт покрытия моста", – указал муниципалитет.
В интернете жители возмущены состоянием моста. Сравнивают его проезжую часть с дорогами в охваченной войной Украине.
В последний раз мост Любарто ремонтировали 10 лет назад. С тех пор его состояние значительно ухудшилось, мост явно нуждается в ремонте.
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