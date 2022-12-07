Жители в ужасе от состояния моста, находящегося в центре Вильнюса

Вильнюсский муниципалитет не планирует капитальный ремонт этого моста. Правда, ямы на проезжей части дорожные службы должны заделать.

"В течение трех лет планируется капитальный ремонт покрытия моста", – указал муниципалитет.

В интернете жители возмущены состоянием моста. Сравнивают его проезжую часть с дорогами в охваченной войной Украине.

В последний раз мост Любарто ремонтировали 10 лет назад. С тех пор его состояние значительно ухудшилось, мост явно нуждается в ремонте.