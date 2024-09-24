2024.09.24 15:59

Жители в ужасе от цен на жилье в Каунасе во время концерта Джастина Тимберлейка

 
Айсте Матулявичюте
ru.DELFI.lt
Viešbučių kainos Kaune po Justin Timberlake koncerto stebina gyventojus
Viešbučių kainos Kaune po Justin Timberlake koncerto stebina gyventojus
ФОТО: Scanpix

В Литве 23 сентября объявили о том, что в следующем году американский исполнитель Джастин Тимберлейк выступит в Каунасе, на стадионе С.Дарюса и С.Гиренаса, сразу же некоторые гостиницы подняли цены в день концерта в 4 раза.

Самый дорогой билет на концерт стоит 295 евро, а вот ночлег за такие деньги найти будет непросто.

Концерт состоится 6 июня, в пятницу.

В ночь с пятницы на субботу в гостинице Radisson Hotel Kaunas на двоих, по данным Booking, обойдется в 364 евро, а в ближайшие выходные такой номер стоит меньше 100 евро.

Radisson Hotel Kaunas kainų skirtumai Justin Timberlake koncerto ir kito savaitgalio metu

Похожая ситуация и с другими гостиницами города и апартаментами – например, Bōheme House во время концерта предлагает номер за 586 евро, а в обычные выходные - за 123 евро.

„Bōheme House“ kainų skirtumai Justin Timberlake koncerto ir kito savaitgalio metu

О таких изменениях цен в социальных сетях пишут известные люди. Исполнитель Арас Веберис на Facebook писал, что номер на двоих в гостинице в ночь концерта стоит как 6 билетов на концерт.

„Остается порадоваться, что местный бизнес быстро реагирует на новости на рынке“, – писал исполнитель.

Похожей ситуация был и во время других мероприятий в Каунасе – во время концерта Эда Ширана, во время матчей Евролиги.

Директор вильнюсской гостиницы Pacai Рута Пулкаунинкайте-Мацике сказала, что во время таких мероприятий все гостиницы надеются на наплыв постояльцев.

По ее словам, хотя выиграет больше всего Каунас, в Вильнюсе тоже будет оживление.

„Очень хотелось бы, чтобы и в Вильнюсе такие концерты проходили“, – сказала Пулкаунинкайте-Мацике.

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