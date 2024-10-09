2024.10.09 07:02

Жители удивлены: за поездку из одного литовского города в другой 117 евро?

 
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„FlixBus“ skelbia naujus tarptautinių autobusų maršrutus iš Lietuvos
„FlixBus“ skelbia naujus tarptautinių autobusų maršrutus iš Lietuvos
ФОТО: Julius Kalinskas | ELTA / Josvydas Elinskas

„Билеты от 116,98 евро“, – сообщает одна известная транспортная компания. Похоже, сеть излишне полагается на искусственный интеллект, который хорошо делает перевод, но не справляется с передачей цифр, пишет портал madeinvilnius.lt.

Компания FlixBus сообщает о новом маршруте из Укмерге в Паневежис. Однако потенциальных клиентов отпугивает цена – от 117 евро. Даже на самолеты билеты были бы дешевле.

„Да, наверное, произошла какая-то ошибка, попытаюсь выяснить. Укмерге - это остановка маршрута Краков-Рованиеми, который запускают 10 октября 2024 г“, – сказала представитель компании Юлия Гржегорчик.

По ее словам, цены на билеты от 9.99 евро, самый дорогой билет на этом маршруте - 69.99 евро. Откуда ошибка в объявлении, она не могла сказать.

Это не первая ошибка в цене. Ранее было объявление с ценами из Паневежиса в размере от 117 евро за билет. Компания заверила, что ошибки уже устранены.

Пользователи предполагают, что причина таких ошибок - экономия и использование ИИ или автоматических реклам в социальных сетях. Сама реклама переведена без ошибок, но цены указаны неверные.

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