Жители удивлены: за поездку из одного литовского города в другой 117 евро?

Компания FlixBus сообщает о новом маршруте из Укмерге в Паневежис. Однако потенциальных клиентов отпугивает цена – от 117 евро. Даже на самолеты билеты были бы дешевле.

„Да, наверное, произошла какая-то ошибка, попытаюсь выяснить. Укмерге - это остановка маршрута Краков-Рованиеми, который запускают 10 октября 2024 г“, – сказала представитель компании Юлия Гржегорчик.

По ее словам, цены на билеты от 9.99 евро, самый дорогой билет на этом маршруте - 69.99 евро. Откуда ошибка в объявлении, она не могла сказать.

Это не первая ошибка в цене. Ранее было объявление с ценами из Паневежиса в размере от 117 евро за билет. Компания заверила, что ошибки уже устранены.