Жители удивлены: перед саммитом НАТО улицу заасфальтировали, после – сняли асфальт

Водители удивлены тем, что перед саммитом улицу Лепкальнё отремонтировали, положили новый асфальт, а после этого мероприятия асфальт был снят.

Вильнюсцы заметили, что было видно, что не все работы на этой улице завершены, но думали, что не хватает еще одного слоя асфальта. Однако вместо этого был снят слой асфальта.

"Кажется, кто-то придумал новый способ усвоения денег из бюджета. Неужели это нормально, когда улицу асфальтируют, а через несколько недель убирают асфальт и начинают все работы заново", – писал читатель Delfi Витаутас.

Представители Вильнюсского муниципалитета сказали Delfi, что перед саммитом на самом деле положили нижний слой асфальта, но из-за спешки это сделали, не выполнив другие необходимые работы.