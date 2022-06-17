Жители стоят в очередях, чтобы подписать договор с поставщиком электричества

На фото читателя видна очередь около центра обслуживания клиентов компании Ignitis.

Надо отметить, что Ignitis как независимого поставщика выбрало больше всего клиентов (эта компания является общественным поставщиком).

Пресс-секретарь Ignitis Лаура Беганскене сказала, что по короткому номеру компании одновременно поступает по 600 звонков.

"В центрах обслуживания клиентов нагрузка выросла, люди вынуждены ждать в очередях, иногда даже больше часа. Мы работаем на полную мощность", – сказала она.

В субботу также будут работать все центры обслуживания клиентов. Договор с этой компанией можно подписать во всех отделениях "Литовской почты" и PayPost.

"На сайте количество клиентов также выросло, поэтому возможны кратковременные сбои. Мы рекомендуем клиентам немного подождать, а потом снова попробовать подключиться", – сказала представитель Ignitis.

"Если вы звоните, не кладите трубку, ждите. Меньше нагрузка бывает в 20-22 ч. Клиентов мы обслуживаем семь дней в неделю с 7 до 22 ч. Самый быстрый способ - подписание договора по интернету", – сказала Беганскене.

Представитель Elektrum Lietuva Неринга Петраускене сказала, что количество клиентов растет, но компания к этому готовилась.

"Нагрузка значительно выросла, но это естественно. С начала июня каждый день мы фиксировали рост клиентов в 3-5 раз. Если в мае в среднем в день обращались 70 человек, то на первой неделе июня – 300, а на этой уже больше 1000", – сказала Петраускене.

Компания Elektrum Lietuvaувеличило количество специалистов, обслуживающих клиентов, открыла еще одну телефонную линию.

"Поступает много писем, все еще звонят, чтобы получить консультацию. Коллеги работают в несколько смен, но не могу гарантировать, что все успеваем делать", – сказала Петраускене.

Глава Perlas Energija Вилюс Юрайтис сказал, что у них нет проблем. "У нас много мест подписания договоров, больше тысячи, поэтому клиенты распределяются более-менее равномерно", – сказал он.

По его словам, количество подписываемых договоров выросло в разы.

"Вчера за день подписали больше 30 000 договоров (сказал он в четверг). А сегодня, завтра, послезавтра, думаю, будет по 50 000-60 000", – сказал Юрайтис.

Глава Perlas Energija напоминает, что есть возможность подписания договора по интернету, в магазинах и отделения "Литовской почты".

Представитель Elektrum Lietuva Петраускене советует жителям не ждать, не тянуть время, а подписывать договор прямо сейчас.

"Причин для ожидания нет: цены чудесным образом не изменятся, компенсации ясны, предложения – на любой вкус. Остается сделать выбор. Если вы пользуетесь интернетом, лучше подписывать по интернету, другие могут сделать это в отделениях "Литовской почты", – сказала она.

Решение приняли 73% клиентов. Те, кто не успеет к сроку, попадет к гарантийному поставщику и будет платить, вероятно, дороже.

Выбирать можно из Ignitis, Elektrum Lietuva, Enefit, Perlas Energija, EGTO energija, Birštono elektra и Kauno termofikacijos elektrinė.