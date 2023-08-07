Жители Паневежиса смели товары с прилавков закрывающегося на ремонт магазина Maxima

Когда откроется магазин после ремонта, пока не сообщается. Однако жители города надеются, что это произойдет на Рождество.

"Это самый близкий к дому магазин. Мне он очень нравится, жаль, что он закрывается. Буду ждать открытия обновленной Maximа. Надеюсь, перед зимними праздниками его откроют", – сказала Мария из Паневежиса.

Распродажа в магазине началась с 1 августа.

"Когда я узнала, что будут скидки на подгузники, сразу поехала в магазин. Скидку в 50% на такой товар дают не часто", – сказала мать двойняшек Тома из Рагувы.

"Я покупал бытовую химию. На нее была скидка в 50%. Я покупал и корм для своих домашних питомцев. Его продавали со скидкой в 30%. Будут и детям подарки – на игрушки тоже 50%", – сказал Римантас.

"Как раз в сентябре наша семья едет в отпуск. Я была рада ценам на детские чемоданы – 70%. Я купила три - детям и племяннице", – сказала Лина.

Распродажа длилась до 6 августа. В последний день паневежцы раскупали товары в алкогольном отделе.