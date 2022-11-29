Жители окрестностей Вильнюса восстали против птицефабрики

Довиле из Кальвишкяй уже 16 лет занимается своим бизнесом. Узнав о планах Национальной земельной службы (НЗС) в связи с созданием санитарной зоны вокруг птичника, она пришла в ужас, сообщает LNK.

Она уверяет, что такие планы уничтожат деревню.

"Очень жаль, я сердита, мы живем вместе со всеми в этой деревеньке, занимаемся бизнесом. Замечу, что птицефабрика 30 лет ничего не делала, чтобы создать санитарную зону. Через 30 лет они придумали сделать это", – сказала Довиле.

Она заметила, что новшество коснется не только жителей, но и бизнеса.

"Я буду зависеть от воли птичника. Если мне нужно будет реновировать здание, проложить дорогу, построить забор и т.д. и т.п. Я планировала открыть кафе", – рассказала она.

Жители Рудамины, Кальвишкяй, Валчюнай и Юодшиляя в сентябре получили первые письма, из которых узнали, что их участки попадают в санитарную зону.

"Мы об этом узнали сейчас, что у нас связаны руки, мы ничего не можем делать с нашей собственностью. Я понимаю, если бы речь шла о новых, только планируемых населенных пунктах, новых участках. Тогда да, есть ограничение, ты решаешь, покупать или нет такую землю", – сказала Алма.

"Конечно, изменится стоимость участка, а мы планировали купить землю под строительство", – сказала другая жительница.

"Сейчас нас лишают всех прав. Вот сейчас, надо ремонтировать крышу, а нельзя, нельзя реновировать, утеплять нельзя", – сказал местный житель.

В санитарной зоне нельзя ничего нового строить, кроме того, вероятно, снизится стоимость земли и построек в несколько раз, появятся другие проблемы.

"Установка санитарной зоны означает, что субъект не должен ничего делать для снижения уровня загрязнения", – заметила жительница Юодшиляя Агне.

Жители утверждают, что, узнав о таких планах, обратились во все возможные ведомства, но помощи не получили. Позже собирали подписи под петицией.

"Мы собрали 25000 подписей. Люди очень активны", – сказала женщина.

Все эти действия жителей к положительному результату не привели, поэтому люди планируют обращаться в суд.

Глава "Вильнюсского птичника" сожалеет в связи с создавшейся ситуацией и надеется на компромисс.

"Может, уменьшение зоны, может выплата компенсаций, может, ограничение какой-то деятельности, выселение. Мы не хотели бы быть в одиночку в этом конфликте. Мы надеемся на помощь государства, на сотрудничество", – сказал гендиректор Тадас Спринджюнас.

Правда, не все готовы идти на компромисс.

"Птичнику и его руководству я хотел бы сказать - мы не куры. Нас просто так не зарежете, мы за свои населенные пункты постоим", – сказал мужчина.

НЗС отмечает, что санитарная зона должна была быть установлена 30 лет назад, когда только формировали участки земли. Сейчас только исправляют оставленные ошибки.

"Субъект обратился в этом году, в 2022 г. Осенью мы запустили механизм исправления ошибки", – сказал представитель НЗС.

Муниципалитет Вильнюсского района уверяет, что понимает серьезность ситуации и озабоченность жителей. Однако он отмечает, что местные власти не могут повлиять на решения НЗС или Министерство охраны окружающей среды.