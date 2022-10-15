Жители Литвы уже не знают, на чем экономить: продавцов призывают снижать цены

Бронюс из Вильнюса выходит из магазина с полной тележкой покупок. Еды и других товаров ему и его жене хватит на неделю, может быть, на полторы.

"Здесь не только еда. Есть щетки для машины, специи всякие, жена наговорила, бумага", - сказал он.

Бронюс потратил на все товары 100 евро.

"Раньше это стоило около 60 евро", — вспоминает он.

Не только Бронюс видит изменившиеся цены в магазинах, так что, нравится или нет, но некоторые уже начали экономить. Данные финансового приложения Revolut показывают, что в сентябре расходы сократились практически на все. А по сравнению с августом литовцы потратили на 9% меньше.

"Клиенты действительно переходят в режим экономии, и после такого рекордно спокойного лета они начали экономить практически на всем", — сказала представитель Revolut Аквиле Адомайтите.

"Я не знаю уже, на чем экономить. Кефир не купила, потому что… Хлеб, булочки уже… Таких деликатесы - уже нет, потому что смотришь на них и плакать хочется", — сказала одна женщина, указывая на чек магазина.

"На праздники будет мясо", — добавила она.

"Первое (на чем экономлю - ред.), наверное, развлечения - я ищу их там, где они ничего не стоят", — сказала другая женщина.

"Развлечения закончились, потому что дорого. Мы не зарабатываем столько, чтобы позволить себе это", — сказала другая.

"Мы используем лампочки, от которых меньше света. По правде говоря, начала экономить", — рассказала женщина.

"Я не покупаю то, что мне не нужно. Шнапс не покупаю, не курю. Обувь, одежда мне не нужны, девочки помогают - поносят и отдают", - рассказала женщина.

"Когда придут счета за отопление, тогда и подумаем", — сказала девушка.

"Едим картошку, крупу, муку, сало. Мы готовим из дешевых продуктов", — сказал мужчина.

Больше всего расходы уменьшились в ресторанах и кафе. Всего за один месяц количество расчетов здесь сократилось на пятую часть. Особенно в кафе быстрого питания и барах. Расходы на транспорт и топливо снизились на одну пятую.

"Уменьшение числа людей автоматически означает уменьшение доходов. В нынешней ситуации, когда каждый клиент дорог, это означает, что у нас остается все меньше и меньше возможностей оплачивать свои обязательства", - сказал глава Ассоциации предприятий общественного питания Лютаурас Чепракас.

Расходы на продукты питания и платежи за коммунальные услуги снизились на 9 процентов. По данным опроса Maxima, только 3% покупателей не экономят на продуктах питания.

8 из 10 следят за акциями, реже покупают готовые блюда и более дорогие продукты.

"Что касается корзины, то в сентябре, по сравнению с летними месяцами, она немного уменьшается. В корзине преобладают самые важные продукты, такие как хлебобулочные изделия, мясо. Хотя и незначительно, но мы уже видим спад в одежде и галантерее", — сказал представитель Maxima Томас Башаров.

Потребление электроэнергии в сентябре этого года также было самым низким за последние 5 лет.

В прошлом месяце литовцы не экономили только в книжных и канцелярских магазинах. Но это понятно.

"Обычные расходы на сентябрь. Это плата за вузы и школы", - сказала А. Адомайтите.

Хотя люди покупают меньше, рост цен еще не догнал. Годовая инфляция в сентябре подскочила до 24 процентов.

Экономист говорит, что снижение расходов — это хороший знак. Предпринимателям придется снижать цены.

"Это сигнал, особенно для супермаркетов, что они должны начать конкурировать друг с другом и не перекладывать все растущие расходы на потребителей", — сказал Жигимантас Маурицас.

Если население слишком сильно затянет пояса, это также может создать проблемы для всей экономики.

"Снижение потребления, безусловно, тормозит экономику, и мы уже наблюдаем это. Это больше на эмоциональном уровне, чем из-за реального отсутствия дохода", — сказал Далюс Мисюнас.

Согласно Revolut, хотя сентябрь — самый экономный месяц в этом году, в прошлом сентябре люди потратили еще меньше.