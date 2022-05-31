В среднем литр горючего в Литве подорожал на 70 центов, это сказалось на бюджете жителей. Некоторые даже предпринимают разные действия для снижения расходов.

"Наша семья тратит на горючее 200 евро. Мы следим за ценами на заправках, у нас есть дисконтные карты, мы следим за всякими акциями лояльности. Считаем, комбинируем так, чтобы надо было меньше ездить. Кооперируемся с мужем", – рассказала одна женщина.

"Много. Три бака – 300 евро", – рассказала о расходах на горючее другая.

"Слава Богу, машина у меня экономичная", – сказал мужчина.

Некоторых собеседников такие расходы не пугают.

"400 евро. Экономить не собираюсь. Больше работаю", – сказал один из собеседников.

Об экономии горючего уже больше 10 лет говорит экономист Раймондас Куодис.

Он считает, что для сокращения расхода топлива уже давно надо было ограничить максимальную скорость.

Например, на автомагистралях до 90 км/ч, при такой скорости автомобиль расходует меньше всего горючего.

Лектор Вильнюсского технического университета Донатас Кряучюнас пояснил, что при движении на высокой скорости, автомобиль преодолевает большее сопротивление.

"Конечно, в таком случае требуется и больше энергии, значит, увеличивается расход топлива", – сказал он.

Власти страны пока не отреагировали на призыв Куодиса в связи со снижением скорости, но бывший глава Литовской ассоциации ветряных мельниц Айвараса Радавичюс проверил эту идею на практике.

"Вильнюс-Паланга, 323 км. Я решил посмотреть, что получится, если ехать на средней скорости 100 км/ч", – сказал он.

По словам Радавичюса, поездка заняла на 20 минут больше, но удалось сэкономить 10 л горючего - а это 40 евро, если считать дорогу туда и обратно.

Правда, специалисты отмечают, что на практике результат зависит от конкретных технических параметров автомобиля и способа вождения.

"Надо ехать на неперегруженном автомобиле, стараться избегать быстрого разгона, поддерживать постоянную скорость. Рекомендуется не использовать багажник на крыше, если он не нужен, чтобы снизить сопротивление", – сказал Кряучюнас.