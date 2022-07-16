Жители Литвы стали чаще ездить на поездах

"Мы видим, что люди охотно возвращаются в поезда. Мы хотим создать условия для более удобной покупки билетов, есть возможность купить билеты на местные маршруты за 30 дней. На популярные маршруты, такие как Вильнюс-Клайпеда-Вильнюс, билеты за 3-4 дня до поезда бывают полностью распроданы. Поэтому мы призываем жителей заранее планировать поездки, чтобы не остаться без билета", – сказал глава LTG Link Линас Баужис.

Самым популярным маршрутом по-прежнему остается Вильнюс-Каунас. В июне им воспользовались 145 000 человек – на 31% больше, чем в июне 2021 года. Эти перемены вызваны мероприятиями "Каунас 2022" и проведением в этом городе популярных концертов.

Летом жители активно ездят на поездах в Клайпеду. В июне в этом направлении ездили 70 000 человек, это на 75% больше, чем в зимние месяцы.

Растет количество пассажиров и на маршруте Вильнюс-Тракай, в июне им пользовалось на 60% больше людей, чем в мае.