Жители Литвы смогут приобрести государственные облигации

Сберегательные облигации будут распространяться через двух распространителей, выбранных Министерством финансов, – Swedbank и SEB. Согласно установленным в пятницу условиям эмиссии гособлигаций, первая эмиссия сберегательных облигаций будет размещена 7-21 августа, а погашена 22 августа 2024 г.

"Сберегательные облигации — это безопасный и простой способ краткосрочного инвестирования. С понедельника они снова будут размещаться, следовательно, у жителей появится еще одна возможность выбора, куда вложить накопленные средства. Приобретение сберегательных облигаций не только достаточно выгодно, но в то же время люди одалживают деньги государству, которое использует их деньги для финансирования общественных услуг", – сказала министр финансов Г. Скайсте.