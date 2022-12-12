Жители Литвы раскупают в магазинах средства для чистки снега

Представитель платформы Pigu.lt Кристина Лишкаускайте сказала Delfi, что после того как выпал снег, жители начали раскупать лопаты для чистки снега, автомобильные скребки.

"Продажи таких товаров выросли уже в пятницу и держались на высоте все выходные дни. Продажи лопат выросли в разы. На лопаты покупатели тратят в среднем 26 евро, цена на лопаты начинается с 8 евро. Самый дешевый электрический снегоуборщик стоит около 200 евро. На электрические или бензиновые снегоуборщики жители в среднем тратят 500 евро", – сказала она.

По словам Лишкаускайте, в последнее время растет спрос не только на средства для уборки снега, но и на другие товары.

"Рост спроса на санки мы фиксируем с начала ноября. В эти выходные дополнительного скачка не было, санки покупали на 15% активнее", – заметила она.

Пока, по ее словам, и лопат, и снегоуборщиков достаточно, нехватки в них нет.

Примерно то же самое рассказал и представитель сети Maxima Марюс Тилмантас.

"В эти выходные значительно выросли продажи лопат для чистки снега, автомобильных скребков, щеток. Покупают ледянки, санки, коньки. По нашим подсчетам, за минувшие выходные продажи этих товаров выросли на 60%, по сравнению с предыдущими выходными и в 3 раза, по сравнению с прошлым годом. Нехватки в этих товарах пока нет", – заметил он.

Представитель Rimi Lietuva Габриэле Шеренене сказала, что в выходные фиксировался рост продаж зимних товаров - как для автомобилей, так и для зимних забав.



Представитель Iki Вайда Будрене сказала, что спрос на зимние товары вырос сразу как только выпал первый снег, на последней неделе ноября.

"Как только пошел первый снег, продажи некоторых зимних товаров в сети Iki выросли на 800%", – заметила она.