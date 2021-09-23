aA
В Литве значительно похолодало, а отопительный сезон еще не начался, поэтому жители раскупают электрические обогреватели. Торговцы отмечают, что спрос на обогреватели значительно вырос. По словам специалистов, если такой бум затянется, обогревателей не хватит.
Жители Литвы раскупают электрические обогреватели
© Shutterstock

Предприниматель Марюс Мутаускас, который создал платформу интенет-продаж Varlė.lt, сравнил этот период с летней жарой, когда жители раскупили кондиционеры и вентиляторы.

По его словам, в последнее время значительно вырос спрос на обогреватели. Предприниматель прогнозирует, что если заказов будет много, может быть непросто все их выполнить, особенно если будет холодно, а отопление в домах не включат. Однако пока на складах обогревателей достаточно.

Статьи по теме:
Начинается отопительный сезон, а у компаний нет запасов биотоплива: где отопление будет самым дорогим  (63)
Премьер Литвы: если у жителей будут проблемы с оплатой отопления, им предоставят компенсации  (60)

"Если в этом будет необходимость, мы сможем пополнить запасы. Но удивляет такой большой спрос на обогреватели в середине сентября. В прошлом году эти товары "сметали" в октябре", – сказал Бутаускас.

Сейчас, по словам предпринимателя, раскупают маломощные и дешевые обогреватели.

Представитель Pigu.lt Нериюс Микалаюнас сказал Delfi, что сейчас обогревателей продают в 10 раз больше, чем до похолодания.

"Покупатели берут все - и те, что дороже, и те, что дешевле, но все же больше покупают дешевые. Товара должно хватить – мы заготовили достаточное количество, чтобы зима не застала нас врасплох", – сказал он.

Рост продаж обогревателей отмечает и компания Kesko Senukai Lithuania.

Ее представитель Элона Уцкуте сказала, что покупатели выбирают обогреватели, исходя из своих потребностей и бюджета.

"Мы заметили, что люди чаще покупают надежные обогреватели, которые прослужат больше чем один сезон. Наблюдаем и новую тенденцию – когда устанавливается дождливая погода, клиенты все чаще покупают влагопоглотители", - сказала она.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В Вильнюсе отопление подорожает больше чем на 60% (138)

В столице Литвы центральное отопление подорожает...

В Литве подорожает отопление, самое большое подорожание ожидается в столице (139)

В ближайшем сезоне центральное отопление в Литве в...

TOP новостей

Врачи уже семь дней борются за жизнь 14-летнего больного коронавирусом подростка (74)

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис...

Mokinių testavimas Linas Slušnys

Депутат высказался за обязательное тестирование детей в школах: теоретически все хорошо, если бы не одна проблема (6)

Школы в Литве работают меньше месяца, а ситуация с...

Vitalij Dmitrijev

"Delfi. Главное": как перезимуют мигранты? Выборы в России - взгляд из Литвы (7)

Литве удалось стабилизировать ситуацию с...

Новейшие данные: сколько жителей Литвы на самом деле привиты (6)

Еще в начале вакцинации от коронавируса в Литве...

Medikų skiepijimas trečiąja vakcinos nuo koronaviruso doze Kauno klinikose Marius Strioga

Вердикт экспертов по бустерной дозе: еще не время для массовой ревакцинации (15)

Проводить массовую ревакцинацию от коронавируса...