Жители Литвы раскупают электрические обогреватели

Предприниматель Марюс Мутаускас, который создал платформу интенет-продаж Varlė.lt, сравнил этот период с летней жарой, когда жители раскупили кондиционеры и вентиляторы.

По его словам, в последнее время значительно вырос спрос на обогреватели. Предприниматель прогнозирует, что если заказов будет много, может быть непросто все их выполнить, особенно если будет холодно, а отопление в домах не включат. Однако пока на складах обогревателей достаточно.

"Если в этом будет необходимость, мы сможем пополнить запасы. Но удивляет такой большой спрос на обогреватели в середине сентября. В прошлом году эти товары "сметали" в октябре", – сказал Бутаускас.

Сейчас, по словам предпринимателя, раскупают маломощные и дешевые обогреватели.

Представитель Pigu.lt Нериюс Микалаюнас сказал Delfi, что сейчас обогревателей продают в 10 раз больше, чем до похолодания.

"Покупатели берут все - и те, что дороже, и те, что дешевле, но все же больше покупают дешевые. Товара должно хватить – мы заготовили достаточное количество, чтобы зима не застала нас врасплох", – сказал он.

Рост продаж обогревателей отмечает и компания Kesko Senukai Lithuania.

Ее представитель Элона Уцкуте сказала, что покупатели выбирают обогреватели, исходя из своих потребностей и бюджета.

"Мы заметили, что люди чаще покупают надежные обогреватели, которые прослужат больше чем один сезон. Наблюдаем и новую тенденцию – когда устанавливается дождливая погода, клиенты все чаще покупают влагопоглотители", - сказала она.