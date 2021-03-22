Жители Литвы могут уехать отдыхать за границу: предлагают ввести исключения для людей с иммунитетом

"Я считаю, что следует делать исключение для тех, у кого есть иммунитет, разрешить им пользоваться услугами оздоровительного сектора. Конечно, безопасно, в соответствии со всеми протоколами. Мы понимаем, что здоровье - очень важно, но экономическая и психологическая ситуация не менее важны", – сказала в интервью на Delfi Гавялене.
"Я считаю, что сегодня безопасно разрешить привитым и переболевшим пользоваться услугами, которые предоставляют привитые работники санаториев и СПА", – прибавила она.
Между тем президент Национальной ассоциации санаториев и реабилитационных центров и гендиректор санатория Eglė Артурас Салда сказал, что пока чувствуется, что клиенты озабочены ситуацией и неопределенностью.
"В Литве действует часть ограничений, они действуют в отношении самого большого округа – Вильнюсского. Люди хотят приехать, но есть страхи и неопределенность, не знают, смогут ли миновать посты контроля", – сказал Салда.
Что касается летнего периода, то если будут неясности, жители отложат свои планы.
"Если неясности будут наблюдаться и впредь, видимо, люди отложат свои планы, если будет больше ясности с поездками за границу, то, возможно, летом литовские туристы выберут другие места", – сказал Салда.
Режим карантина в Литве действует до 31 марта, в трети муниципалитетов еще действуют ограничения движения.
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