Жители хватаются за голову: за отопление платят сотни евро, а дома - всего 15 градусов

Читатель Витаутас рассказал, что в деревне Скайдишкес, на улице Соду, живет его мать.
Когда мужчина пришел в гости, удивился, что дома так прохладно. Проверка температуры внутри квартиры, как утверждается, показала, всего 15 градусов тепла.
"Квартира 46 кв. м, а счет за отопление пришел на 170 евро", — сказал он.
Мужчина заверил, что за отопление в поселке отвечает компания Nemėžio komunalininkas. По его словам, жильцы неоднократно просили решить проблему, но уверяет, что жильцам компании предложили починить окна и двери многоквартирного дома.
Другие жители улицы Соду подтвердили, что проблема не решена.
"Дома - 18-19 градусов", - сказала Мира, проживающая на улице Соду.
"17 градусов постоянно", — сказала Дануте.
"В квартире на ул. Соду, 47 18-19 градусов", — сказал другой житель.
Редакция связалась с Nemėžis Municipal, но представители компании не объяснили, что могло привести к такой ситуации.
"В этом году жители села Скайдишкес не обращались к ЗАО Nemėžio komunalininkas или к работникам по поводу того, что в квартирах всего 15 градусов тепла", — говорится в полученном ответе.
На вопрос о том, что могло привести к низкой температуре в домах на ул. Соду, ответа редакция не получила.
Главный специалист Литовской ассоциации поставщиков тепла Рамуне Гурклене заявила, что сложно комментировать конкретную ситуацию, но самая распространенная проблема в том, что одни квартиры в доме перегреты, другие холодные, что является причиной несбалансированного внутреннего отопления здания.
"В жилых помещениях в отопительный сезон должны быть обеспечены санитарно-гигиенические нормы, т.е. поддерживается не менее 18 градусов тепла. Если такая температура не обеспечивается, значит, потери тепла в помещении выше, чем может компенсировать внутренняя система отопления. Решить эту проблему можно за счет повышения температуры теплоносителя в системе внутреннего отопления в тепловом пункте.
Если это невозможно, значит, у поставщика тепла в наружной сети теплоснабжения слишком низкая температура, не поддерживаются параметры тепловых потоков", — пояснила она.
По ее словам, с проблемой жильцам следует обратиться к заведующему квартирными системами отопления и горячего водоснабжения.
"Он отвечает за соблюдение стандартов гигиены в доме и должен решить эту проблему. Теплоснабжающие компании несут ответственность за подачу тепла с нужными параметрами в подъезд дома", — сказала она.
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