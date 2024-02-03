Житель Пасвалиса в Aibė нашел российские маски

Палюс из Пасвалиса сообщил Delfi, что в магазине Aibė на ул. Тайкос нашел российские маски.
На упаковке с товаром указано, что он произведен в России в апреле 2020 г.
Представитель Aibė Жидре Баскутите сказала Delfi, что этот товар был получен еще в 2020 г.
"Этот товар распродавали, больше его не завозят. Сейчас товар изъяли из продажи", – заметила Баскутите.
Ранее она говорила, что компания понимает, что в контексте сегодняшнего дня товары надо выбирать ответственно, поэтому сеть старается предлагать больше литовских товаров и товаров из дружественных стран. Она прибавила, что альянс Aibė работает не так, как другие сети.
"Он объединяет больше 200 разных,независимых, самостоятельных компаний, они работают под брендом Aibė. Это самостоятельные компании, они сами решают, какие товары и у кого покупать", – указала Баскутите.