Житель Пасвалиса в Aibė нашел российские маски

 
ru.DELFI.lt
Rusiška prekė „Aibės“ parduotuvėje
Rusiška prekė „Aibės“ parduotuvėje

На этой неделе портал Delfi писал, что в Кивишкес в магазине Aibė продавали российский томатный соус. Через несколько дней житель Пасвалиса сообщил, что нашел в магазине этой сети российские маски. Представитель сети сказала, что этот товар был получен еще в 2020 году. Маски были изъяты из магазина.

Палюс из Пасвалиса сообщил Delfi, что в магазине Aibė на ул. Тайкос нашел российские маски.

На упаковке с товаром указано, что он произведен в России в апреле 2020 г.

Представитель Aibė Жидре Баскутите сказала Delfi, что этот товар был получен еще в 2020 г.

"Этот товар распродавали, больше его не завозят. Сейчас товар изъяли из продажи", – заметила Баскутите.

Ранее она говорила, что компания понимает, что в контексте сегодняшнего дня товары надо выбирать ответственно, поэтому сеть старается предлагать больше литовских товаров и товаров из дружественных стран. Она прибавила, что альянс Aibė работает не так, как другие сети.

"Он объединяет больше 200 разных,независимых, самостоятельных компаний, они работают под брендом Aibė. Это самостоятельные компании, они сами решают, какие товары и у кого покупать", – указала Баскутите.

Rusiškos servetėlės „Aibės“ parduotuvėje Pasvalyje
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