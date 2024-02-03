Житель Пасвалиса в Aibė нашел российские маски

Палюс из Пасвалиса сообщил Delfi, что в магазине Aibė на ул. Тайкос нашел российские маски.

На упаковке с товаром указано, что он произведен в России в апреле 2020 г.

Представитель Aibė Жидре Баскутите сказала Delfi, что этот товар был получен еще в 2020 г.

"Этот товар распродавали, больше его не завозят. Сейчас товар изъяли из продажи", – заметила Баскутите.

Ранее она говорила, что компания понимает, что в контексте сегодняшнего дня товары надо выбирать ответственно, поэтому сеть старается предлагать больше литовских товаров и товаров из дружественных стран. Она прибавила, что альянс Aibė работает не так, как другие сети.