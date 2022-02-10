Читатель Витаутас минувшей осенью посетил Нидерланды и был удивлен, не почувствовав разницы в ценах. Напротив, в центре Амстердама цены были ниже, чем в Литве.

"В Амстердаме точно не дороже. Мы ездили к подруге, я готовил мидии, так все - от самих мидий, до сливок и вина, петрушки – даже дешевле. Зайдите на сайт какого-нибудь голландского магазина и поищите цены. Или французского, немецкого. Конечно, в Германию за покупками не поедешь, но интереса ради.

Есть такой магазин в Нидерландах, сеть, вроде нашей Maxima – AH. Мы посмотрели там цены. Скажем, плавленый сыр (200 г) - 0,69 евро. Или моцарелла, да, промышленного производства, не итальянская, но цена – 0,69 евро. Литр молока – 0,89 евро. Литр, а не 0,9 л, как у нас. Сливочное масло (250 г) – 1,99 евро. В Литве упаковка неясного происхождения (170 или 160 г) – 1,69 евро.

Меня вообще удивляют эти странные упаковки: молоко – 0,9 л, сливочное масло – 170 г, сметана 340 г... Могло бы быть и 762 мл – почему не поимпровизировать?

Если вернуться к ценам – даже подгузники там дешевле. Нидерланды, Карл, Нидерланды. А какая у них средняя зарплата? Средняя – около 3000 евро. Так какой процент доходов на еду тратит литовец, а какой – житель Нидерландов? Слезы. Родина родная – слов из песни не выкинешь.

Суть в том, что литовцы считают, сколько тратят на еду, а голландцы тратят столько же, не считая. Ведь это несущественная часть расходов. Когда мы вернулись к подруге с продуктами для приготовления мидий, я говорю: "Ну, супер, недорого здесь и в центре Амстердама!" А она: "Ну, наверное, я как-то не обращала внимания". Вот в этом вся разница – при их зарплатах, они могут не обращать внимания на цены", – констатировал Витаутас.