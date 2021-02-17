aA
Число пассажиров судоходной компании Tallink из-за последних ограничений со стороны Финляндии уменьшилось почти наполовину. В конце этой недели в Финляндии обсудят продление ограничений, пишет RusERR.
Baltijos jūroje ant seklumos užplaukęs suomių keltas nutemptas
Baltijos jūroje ant seklumos užplaukęs suomių keltas nutemptas
© Reuters / Scanpix

“Безусловно, установленные Финляндией дополнительные ограничения повлияли на поездки. Ограничения на свободное передвижение между странами незамедлительно сказываются на числе наших пассажиров”, — сказала пресс-секретарь Tallink Катри Линк, добавив, что Финляндия планирует обсудить продление ограничений на этой неделе и тогда выяснится, что будет после 25 февраля, и продлят ли ограничения.

В середине января до введения дополнительных ограничений на въезд в Финляндию на паромах линии Таллинн-Хельсинки в день путешествовали 800 пассажиров, а в неделю — 5500 пассажиров. На прошлой неделе пассажиров на судах Star и Megastar было менее 3000, то есть число пассажиров уменьшилось почти наполовину.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.delfi.ee

TOP новостей

На следующей неделе эксперты могут предложить изменение правил ношения масок в Литве: оценка неоднозначная (45)

Эксперты, консультирующие правительство Литвы ,...

Киркоров просит Вильнюсский суд отменить запрет на его въезд в Литву (137)

Российский исполнитель Филипп Киркоров обжаловал в...

Хакер: я выложил все, что у меня есть, защита данных Citybee была слабой

Хакер, обнародовавший на интернет-форуме данные...

Saulius Skvernelis Kontrolės postai Kaune

Критика Сквернялиса: ограничения мобильности сейчас нелогичны (14)

Некоторые применяемые правительством Литвы...

Литва начинает контроль приезжающих из Польши на автомобилях (15)

17 февраля в целях снижения угрозы распространения...