“Безусловно, установленные Финляндией дополнительные ограничения повлияли на поездки. Ограничения на свободное передвижение между странами незамедлительно сказываются на числе наших пассажиров”, — сказала пресс-секретарь Tallink Катри Линк, добавив, что Финляндия планирует обсудить продление ограничений на этой неделе и тогда выяснится, что будет после 25 февраля, и продлят ли ограничения.
В середине января до введения дополнительных ограничений на въезд в Финляндию на паромах линии Таллинн-Хельсинки в день путешествовали 800 пассажиров, а в неделю — 5500 пассажиров. На прошлой неделе пассажиров на судах Star и Megastar было менее 3000, то есть число пассажиров уменьшилось почти наполовину.
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