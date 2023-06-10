aA
В субботу вечером женщина убежала из дома, так как мужчина угрожал ей пистолетом.
Как сообщили в полиции, 10 июня около 02:00 поступило сообщение о том, что в деревне Рагувеле Аникщяйского района мужчина (1964 г.р.) угрожает женщине пистолетом.
Она убежала из дома. Представители служб, прибывшие на место происшествия, обнаружили тело мужчины. Подозревают, что он совершил самоубийство.
Ведется досудебное расследование для установления причины смерти.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Индекс холодного борща в Паланге: бывает и 7 евро за порцию
Холодный борщ – это традиционный холодный свекольный...
Министр и мэр рассказали, как в Вильнюсе будут бороться с преступностью и наркотиками
Министр внутренних дел Агне Билотайте сообщила, что...
Пережившие ужасы войны в Буче дети приедут на отдых в Палангу
Этим летом почти 100 детей, переживших ужасы войны в Буче,...
Re:Baltica: Сафари у Лукашенко — до 1500 долларов за голову. Что сейчас происходит на границе с Беларусью
В преддверии Вильнюсского саммита НАТО прозвучали...