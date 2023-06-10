Как сообщили в полиции, 10 июня около 02:00 поступило сообщение о том, что в деревне Рагувеле Аникщяйского района мужчина (1964 г.р.) угрожает женщине пистолетом.

Она убежала из дома. Представители служб, прибывшие на место происшествия, обнаружили тело мужчины. Подозревают, что он совершил самоубийство.

Ведется досудебное расследование для установления причины смерти.