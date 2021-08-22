Жалоб на угрозы увольнения стало меньше, но осень вызывает беспокойство: увидим реальную ситуацию

Скоро будет доступен список видов деятельности, для работников которых вакцинация от COVID-19 будет обязательной. Невыполнение этого требования приведет к увольнению сотрудников без выплаты ему или ей заработной платы.

Все это предусмотрено в подготовленном Минздравом законопроекте "О профилактике инфекционных заболеваний населения и борьбе с ними", который в ближайшее время должен быть рассмотрен правительством. С одобрения Сейма и президента новые требования должны вступить в силу 1 ноября этого года.

Хотя новое законодательство еще даже не рассматривалось, профсоюзы получают жалобы от работников на давление со стороны работодателей с целью проведения вакцинации. В противном случае есть риск увольнения.

Государственная инспекция труда (ГИТ) пока не фиксирует такие ситуации, когда сотрудники, не прошедшие вакцинацию и не согласившиеся на тестирование, были уволены.

Попадаются случаи отстранения сотрудников

Кристина Крупавичене, председатель литовского профсоюза Solidarumas, говорит, что известно о случаях отстранения, но не увольнения сотрудников в транспортной сфере. По ее мнению, количество жалоб и увольнений может увеличиться после 13 сентября, когда вступят в силу новые ограничения.

"Пока массового давления не было. Было психологическое давление, которое никто не видит со стороны руководителей более низкого уровня: "Сделайте прививку, потому что мы уволим, отстраним". Такое давление на людей оказывается, но оно не является официальным, все это человек должен получить в письменной форме.

Сейчас нет серьезных причин для принятия таких мер, поправки к законам еще не вступили в силу, но я считаю, что с 13 сентября количество жалоб может увеличиться", - говорит она.

"Я разговаривал с работодателями, есть разные мнения. Например, склады в торговых сетях, где работает только один-два человека, не контактируют с людьми, работодатели учитывают, что это не важно (вакцины - Delfi), поэтому отстраненных работников не будет, даже если они не привиты. Но такие отстраненные сотрудники уже есть, мы обратились в комиссию по трудовым спорам, посмотрим, какой будет практика, как будет решаться проблема", - говорит К. Крупавичене.

Профсоюз информирует работников, что если работодатель начинает запугивать увольнением, он должен подтвердить это документом, в котором указана причина увольнения.

"В Трудовом кодексе нет статьи, по которой можно было бы уволить за отказ от вакцинации. Работник может быть уволен не по своей вине. Затем должно быть выплачено выходное пособие. И работодатели в Трехстороннем совете выступили с предложением - отстраняют сотрудника, если он не вакцинирован, затем через три месяца увольняют, а выходное пособие платить не будут. Мы категорически не согласны с этим, на людей нельзя давить", - отмечает она.

По ее мнению, давление на работников с целью проведения вакцинации и вызванная этим паника преувеличены.

"Давайте посмотрим на статистику: вакцинировано более полутора миллионов человек, в госсекторе - 80-90 процентов, это не так уж и плохо. Так может не будем паниковать и волноваться?

Если требуется тестирование, которое может понадобиться в чувствительных областях, таких как общественное питание, где много контактов с людьми, то давление на сотрудников с целью вакцинации будет преувеличенным. И вакцинированные, и невакцинированные все равно будут проходить тестирование", - считает собеседница.

Работодателям предлагается поговорить с работниками

К. Крупавичене подчеркивает, что профсоюз никоим образом не против вакцинации, но необходимо найти соответствующие меры.

"Я лично и наш коллектив привиты. У нас есть сильный медицинский профсоюз, союз социальных работников, подавляющее большинство которых вакцинированы. Были случаи, когда работники заявляли, что боятся вакцинации, переживают за свое здоровье, потому что у них есть определенные проблемы. Я получила такие ультиматумы, что "если вы нам не поможете, мы выйдем из профсоюза". Вот почему я призываю найти подходящее решение.

Люди получают много отрицательной информации о вакцинах, если мы изменим ее на положительную, это поможет. Работодатели должны нормально разговаривать с сотрудниками. Если бы они без всякого давления заявили, что им важно выжить, работать с клиентами, нужны были бы все сотрудники. Затем можно подсчитать, сколько стоят тесты, и спросить: "Стоит ли тратить на тесты столько денег или лучше поднять зарплату?"

Я действительно верю, что решения в коллективаз могут быть найдены, если не будет давления", - предполагает глава профсоюза Solidarumas.